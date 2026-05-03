¡Reyes de Italia! El Inter conquista el título de la Serie A tras derrotar al Parma a falta de tres fechas

Ya en el minuto 77, <b>Lautaro </b>tuvo en sus botas el segundo gol, pero su disparo acabó en las manos del portero. Tres minutos después se redimió, asistió a <b>Mkhitaryan</b>, dejándole el gol en bandeja para sentenciar el partido. Fiesta en el banquillo y en las gradas. Abrazos. Bailes y cánticos. El héroe y capitán coreado. Euforia total al pitido final.No desaprovechó la bala el <b>Inter</b>. Se consagró así campeón de Italia bajo la dirección del técnico rumano <b>Cristian Chivu</b>, un profundo conocedor del club, donde fue jugador y entrenó en la cantera.Como técnico, su única experiencia fuera de Milán se produjo, precisamente, en <b>Parma</b>. Un cierre de ciclo especialmente simbólico para un entrenador en el que la afición deposita su confianza y sus esperanzas. Un hombre de la casa con vistas a futuro.