Jugador del Arsenal pisa el escudo del Atlético tras el partido: la reacción de Simeone y su hijo Giuliano

<b>Atlético de Madrid</b> y <b>Arsenal</b> empataron 1-1 en el Metropolitano en la ida de las semifinales de Champions, un duelo no exento de polémica y en el que se vivieron varios momentos de tensión sobre y fuera del terreno de juego. Uno de ellos tuvo lugar cuando el defensor <b>Ben White</b>, autor del penal que permitió al <b>Atlético</b> igualar el partido, pisó el escudo del equipo que se encuentra en dirección rumbo al túnel de vestuarios. Cuando los jugadores se encontraban retirándose del campo, tal y como se puede ver en unas imágenes compartidas por <b>Marca</b>, el jugador del <b>Arsenal </b>pasó por encima del escudo rojiblanco.Aunque no se sabe si fue un despiste o una falta de respeto de <b>White</b>, lo cierto es que esto no sentó nada bien a <b>Giuliano </b>y su padre, el entrenador <b>Diego Simeone</b>. Al verlo, <b>Giuliano </b>se lo recriminó, y tras ello, lo hizo el <b>'Cholo' Simeone</b>, quien no dudó en cargar contra el defensor británico. Ambos tuvieron un momento de tensión justo antes de ingresar a los camerinos y hasta elementos de seguridad tuvieron que intervenir.