Jugador del Arsenal pisa el escudo del Atlético tras el partido: la reacción de Simeone y su hijo Giuliano

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Metropolitano en la ida de las semifinales de Champions, un duelo no exento de polémica y en el que se vivieron varios momentos de tensión sobre y fuera del terreno de juego.

Uno de ellos tuvo lugar cuando el defensor Ben White, autor del penal que permitió al Atlético igualar el partido, pisó el escudo del equipo que se encuentra en dirección rumbo al túnel de vestuarios.

Cuando los jugadores se encontraban retirándose del campo, tal y como se puede ver en unas imágenes compartidas por Marca, el jugador del Arsenal pasó por encima del escudo rojiblanco.

Aunque no se sabe si fue un despiste o una falta de respeto de White, lo cierto es que esto no sentó nada bien a Giuliano y su padre, el entrenador Diego Simeone.

Al verlo, Giuliano se lo recriminó, y tras ello, lo hizo el 'Cholo' Simeone, quien no dudó en cargar contra el defensor británico. Ambos tuvieron un momento de tensión justo antes de ingresar a los camerinos y hasta elementos de seguridad tuvieron que intervenir.