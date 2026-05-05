El entorno de Mbappé rompe su silencio, señala al Real Madrid como el responsable y Barcelona recibe la noticia

El ruido exterior en torno a Kylian Mbappé, tras sus días de descanso en Cerdeña, rodean la figura del delantero francés del Real Madrid, quien se entrenó este martes en solitario en la Ciudad deportiva de Valdebebas, en pleno proceso de recuperación de su lesión muscular en la pierna izquierda.

Hoy su entorno, desde la agencia AFP en París, incluso salió al paso en su defensa para atemperar las críticas que está recibiendo el jugador tras pasar unos días de vacaciones con su pareja, la actriz española Esther Expósito en Cerdeña. Mbappé sigue siendo duda para estar en el Clásico el próximo domingo en el Camp Nou.