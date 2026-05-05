Edin Terzic, ex técnico del Dortmund, dirigirá en la Liga Española: firmó contrato por dos temporadas

El alemán Edin Terzic, ex técnico del Borussia Dortmund, tomará las riendas del Athletic Club durante las dos próximas temporadas, según confirmó este martes en un comunicado la entidad vasca. Terzic, de 43 años, conquistó la Copa de Alemania en 2021 y, en 2024, dirigió al Dortmund en la final de la Champions League, que perdió frente al Real Madrid. Ese encuentro, disputado en Wembley el 1 de junio de 2024, fue el último que dirigió el joven entrenador.

El nuevo inquilino del banquillo de San Mamés, relevo de Ernesto Valverde y segundo técnico alemán en la historia del club tras Jupp Heynckes, "será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada", anunció el Athletic Club. Terzic, de padre bosnio y madre croata, llega a Bilbao avalado por su trabajo en el Dortmund, club en el que, a lo largo de dos etapas (2010-2013 y 2018-2024), pasó por prácticamente todos los departamentos técnicos, desde las categorías formativas hasta el primer equipo. Estudió Ciencias del Deporte y, tras una carrera como futbolista en la que no pasó de equipos de la cuarta división alemana, en 2010 ingresó en el Borussia para trabajar durante tres años como ayudante en las divisiones inferiores y ojeador de Jürgen Klopp. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Posteriormente vivió una etapa de cuatro años como analista y asistente de Slaven Bilić en el Besiktas (2013-2015) y en el West Ham (2015-2017). En 2018 regresó al Dortmund para integrarse en el cuerpo técnico encabezado por Lucien Favre. En diciembre de 2020 tomó las riendas del primer equipo tras la destitución de Favre y culminó la temporada con la conquista de la Copa de Alemania, tras derrotar por 4-1 al Leipzig, con un equipo en el que brillaban figuras como Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho o Marco Reus. Al término de esa campaña, Terzic dejó el cargo para desempeñar funciones de director técnico del club y fue sustituido por Marco Rose, aunque solo un año después regresó al banquillo del Signal Iduna Park.