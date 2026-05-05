Edin Terzic, ex técnico del Dortmund, dirigirá en la Liga Española: firmó contrato por dos temporadas

En su primera temporada completa, la 2022-23, el <b>Dortmund </b>fue subcampeón de liga tras dejar escapar el título en favor del <b>Bayern Múnich</b> en la última jornada. En la 2023-24 fue quinto en la Bundesliga y alcanzó la final de la Champions, en la que cayó por 2-0 ante el <b>Real Madrid</b>.Tras esa final en Wembley, <b>Terzic </b>anunció su salida del banquillo del <b>Dortmund </b>y el inicio de un paréntesis que ahora concluye con su fichaje por el <b>Athletic</b>, en la que será su primera experiencia en la élite como máximo responsable fuera de Alemania.Considerado en <b>Dortmund </b>como un legítimo heredero del legado de <b>Klopp</b>, del nuevo entrenador del conjunto rojiblanco también se valora en Alemania su estilo reconocible: presión intensa, transiciones rápidas y un fútbol vertical, sustentado en la sólida base táctica adquirida durante su amplia experiencia como analista.