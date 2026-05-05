Comunicado de Mbappé: se defiende de las críticas por su última escapada con su novia

Mientras se recupera de unas molestias físicas, Kilyan Mbappé recibió muchas críticas por su escapada a Cerdeña (Italia) con su pareja, la actriz Ester Expósito, ya que un sector del madridismo consideraba que el francés debió acompañar al equipo en el último partido contra el Espanyol, aunque no jugara. Pese a que el delantero tenía permiso de los médicos y de la propia entidad, muchos aficionados entendieron que esta actitud de Mbappé solo demostraría que le importa poco o nada el club en un tramo crucial de la temporada.

En ese contexto, el entorno del futbolista salió al paso de la polémica situación con un comunicado publicado a través de la agencia AFP para aclarar lo sucedido. "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", expresaron. Los últimos meses han fracturado en cierta medida la unión con el francés con los últimos episodios. Un distanciamiento que en Valdebebas han detectado a todos los niveles, de grupo y de cuerpo técnico. En el cambio ante el Betis tras lesionarse se percibió algo de esto: Mbappé se marchó contrariado, frío en el saludo con Arbeloa y reacio a la hora de dar explicaciones de lo que le ocurría. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE