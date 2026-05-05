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Comunicado de Mbappé: se defiende de las críticas por su última escapada con su novia

El delantero ha sido duramente cuestionado por dejar al equipo en un momento decisivo de la temporada.

  • Comunicado de Mbappé: se defiende de las críticas por su última escapada con su novia
2026-05-05

Mientras se recupera de unas molestias físicas, Kilyan Mbappé recibió muchas críticas por su escapada a Cerdeña (Italia) con su pareja, la actriz Ester Expósito, ya que un sector del madridismo consideraba que el francés debió acompañar al equipo en el último partido contra el Espanyol, aunque no jugara.

Pese a que el delantero tenía permiso de los médicos y de la propia entidad, muchos aficionados entendieron que esta actitud de Mbappé solo demostraría que le importa poco o nada el club en un tramo crucial de la temporada.

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En ese contexto, el entorno del futbolista salió al paso de la polémica situación con un comunicado publicado a través de la agencia AFP para aclarar lo sucedido.

"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", expresaron.

Los últimos meses han fracturado en cierta medida la unión con el francés con los últimos episodios. Un distanciamiento que en Valdebebas han detectado a todos los niveles, de grupo y de cuerpo técnico. En el cambio ante el Betis tras lesionarse se percibió algo de esto: Mbappé se marchó contrariado, frío en el saludo con Arbeloa y reacio a la hora de dar explicaciones de lo que le ocurría.

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De hecho, el ruido en torno a Kylian sigue inquietando en el Real Madrid, preocupado por el desgaste que está sufriendo la imagen del goleador, que ha acapara críticas por diferentes motivos.

En cualquier caso, en la directiva merengue la apuesta por Mbappé sigue intacta y saben que el delantero, un fichaje trabajado durante muchos años por Florentino Pérez, va a estar siempre bajo la lupa.

El domingo Álvaro Arbeloa explicó lo sucedido y fue contundente: "Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, no es asunto mío. No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia".

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