Comunicado de Mbappé: se defiende de las críticas por su última escapada con su novia

Mientras se recupera de unas molestias físicas,<b> Kilyan Mbappé</b> recibió muchas críticas por su escapada a Cerdeña (Italia) con su pareja, la actriz <b>Ester Expósito</b>, ya que un sector del madridismo consideraba que el francés debió acompañar al equipo en el último partido contra el <b>Espanyol</b>, aunque no jugara. Pese a que el delantero tenía permiso de los médicos y de la propia entidad, muchos aficionados entendieron que esta actitud de <b>Mbappé </b>solo demostraría que le importa poco o nada el club en un tramo crucial de la temporada.