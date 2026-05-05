Vinicius en su estado más puro: "¿Quieres pelearte? Eres tonto, te haces el tonto para salir en la tele"

El <b>Real Madrid</b> protagonizó un partido intenso el pasado domingo con la victoria sobre el <b>Espanyol </b>(0-2) con dos goles de <b>Vinicius</b>. El equipo blanco evitó que el líder <b>Barcelona</b> cantara el alirón y LaLiga se podría definir en el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou.Y especialmente interesante fue el duelo que mantuvo <b>Vinicius </b>con <b>Omar El Hilali</b>. Hubo hasta una tarjeta roja del árbitro <b>Gil Manzano</b> al defensor hispano-marroquí que fue rectificada por el VAR y que quedó en amarilla.