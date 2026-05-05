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Vinicius en su estado más puro: "¿Quieres pelearte? Eres tonto, te haces el tonto para salir en la tele"

El extremo brasileño tuvo un encontronazo con Omar El Hilali en el último partido del Real Madrid por LaLiga.

  • Vinicius en su estado más puro: ¿Quieres pelearte? Eres tonto, te haces el tonto para salir en la tele
2026-05-05

El Real Madrid protagonizó un partido intenso el pasado domingo con la victoria sobre el Espanyol (0-2) con dos goles de Vinicius. El equipo blanco evitó que el líder Barcelona cantara el alirón y LaLiga se podría definir en el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

Y especialmente interesante fue el duelo que mantuvo Vinicius con Omar El Hilali. Hubo hasta una tarjeta roja del árbitro Gil Manzano al defensor hispano-marroquí que fue rectificada por el VAR y que quedó en amarilla.

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Esa pugna entre ambos jugadores fue captada por las cámaras de Movistar Plus+ y revelaron lo que Vinicius le decía no sólo a Omar, sino también a otros jugadores del Espanyol.

"Deja la tontería. Pídeme luego que cambie la camiseta. Eres tonto. ¿Quieres pelearte?", le dijo el extremo brasileño a El Hilali.

En otra le espetó: "Espera, está el balón parado y me estás agarrando ya. ¿Pero por qué tienes que empujar? Siempre estás empujando. Yo estoy tranquilo, hermano".

"Tonto, que eres tonto, tonto. Eres tonto", insiste luego de otra jugada y le acaba diciendo a Carlos Romero sobre Omar: "Se hace el tonto para salir en la tele".

También le soltó: "Vas a volver a Segunda, hermano" e incluso se dirigió a Manolo González. "Cámbiale, que le van a echar", le gritó al preparador blanquiazul. Fue un día más en la oficina con Vinicius.

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Redacción web
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