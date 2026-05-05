Vinicius en su estado más puro: "¿Quieres pelearte? Eres tonto, te haces el tonto para salir en la tele"

Y especialmente interesante fue el duelo que mantuvo Vinicius con Omar El Hilali . Hubo hasta una tarjeta roja del árbitro Gil Manzano al defensor hispano-marroquí que fue rectificada por el VAR y que quedó en amarilla.

El Real Madrid protagonizó un partido intenso el pasado domingo con la victoria sobre el Espanyol (0-2) con dos goles de Vinicius . El equipo blanco evitó que el líder Barcelona cantara el alirón y LaLiga se podría definir en el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

Esa pugna entre ambos jugadores fue captada por las cámaras de Movistar Plus+ y revelaron lo que Vinicius le decía no sólo a Omar, sino también a otros jugadores del Espanyol.

"Deja la tontería. Pídeme luego que cambie la camiseta. Eres tonto. ¿Quieres pelearte?", le dijo el extremo brasileño a El Hilali.

En otra le espetó: "Espera, está el balón parado y me estás agarrando ya. ¿Pero por qué tienes que empujar? Siempre estás empujando. Yo estoy tranquilo, hermano".

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"Tonto, que eres tonto, tonto. Eres tonto", insiste luego de otra jugada y le acaba diciendo a Carlos Romero sobre Omar: "Se hace el tonto para salir en la tele".

También le soltó: "Vas a volver a Segunda, hermano" e incluso se dirigió a Manolo González. "Cámbiale, que le van a echar", le gritó al preparador blanquiazul. Fue un día más en la oficina con Vinicius.