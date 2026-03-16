Renuncia a ser sede del Mundial: "Somos una ciudad que toma decisiones en lo que necesita su gente"

Lo que ocurrió fue que la FIFA planteó "una serie de exigencias", más allá de ampliar el aforo de 32.500 a 48.000 butacas, por lo que llegó un momento en que "hicieron inviable" continuar con la candidatura, "sobre todo pensando en el club".En ese momento "hubo que ponderar" y se optó por no continuar, ha dicho Rey, quien ha citado cuestiones como las zonas VIP y relacionadas con la distribución de los espacios, por lo que la decisión final ha sido renunciar a una candidatura que "hubiera hipotecado a la ciudad" y centrarse en el acuerdo alcanzado.