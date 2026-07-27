Fue el mejor del Mundial 2026 y decide retirarse oficialmente: "Ha puesto fin..."

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado 19 de julio, ha terminado su carrera profesional, informó este lunes la Federación eslovena de Fútbol (NZS). "Una semana después de la final de la Copa del Mundo en EE. UU., Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", señaló la NZS en su página web.

Según la Federación del pequeño país adriático, con dirigir la final mundialista el árbitro de 46 años "consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia". Además, recuerda que para coronar su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo proclamó el mejor árbitro del Mundial al mantener "el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite". El colegiado esloveno también fue galardonado con el prestigioso premio 'Giulio Campanati' en Italia por su labor arbitral en el Mundial de 2026. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE