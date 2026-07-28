El VAR ayudó a Argentina en el Mundial 2026: la IFAB reconoce la polémica arbitral

Un grave error arbitral reabrió la polémica en torno al camino de la Selección Argentina. Un pronunciamiento de la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, dejó en evidencia que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante los cuartos de final fue incorrecta debido a una mala aplicación del protocolo del VAR. El cruce entre ambos seleccionados se encontraba empatado 1-1 cuando Embolo simuló una falta de Leandro Paredes. En un principio, el árbitro sancionó la infracción cobrando falta a favor de Suiza y amonestando al volante argentino.

Sin embargo, el VAR intervino para pedir la revisión de la jugada, lo que llevó al juez a anular la tarjeta de Paredes y mostrásela a Embolo por simulación. Al ser su segunda amarilla del encuentro, el atacante suizo terminó expulsado. A partir de esa ventaja numérica, la Albiceleste logró volcar la historia a su favor y se impuso por 3-1 en el tiempo suplementario, sellando así su boleto a las semifinales. Aunque la jugada provocó protestas inmediatas desde el banco helvético, el partido continuó y el resultado quedó sellado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



La controversia volvió a tomar fuerza tras la aclaración de la IFAB, que recordó de manera tajante los límites del videoarbitraje. El organismo precisó que una tarjeta amarilla solo puede revisarse mediante el VAR para corregir la identidad del futbolista sancionado, pero jamás para evaluar la infracción en sí misma ni para castigar una simulación que solo amerite una amonestación. Bajo esa regla estricta, la tecnología no tenía la facultad de intervenir en la acción entre Paredes y Embolo.