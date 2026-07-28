  1. Mundial 2026

El VAR ayudó a Argentina en el Mundial 2026: la IFAB reconoce la polémica arbitral

La IFAB fue la encargada de confirmar que Argentina fue beneficiada durante la Copa del Mundo.

El VAR ayudó a Argentina en el Mundial 2026: la IFAB reconoce la polémica arbitral

Argentina fue señalada durante toda la Copa del Mundo.
28 de julio de 2026 a las 08:56

Un grave error arbitral reabrió la polémica en torno al camino de la Selección Argentina. Un pronunciamiento de la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, dejó en evidencia que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante los cuartos de final fue incorrecta debido a una mala aplicación del protocolo del VAR.

El cruce entre ambos seleccionados se encontraba empatado 1-1 cuando Embolo simuló una falta de Leandro Paredes. En un principio, el árbitro sancionó la infracción cobrando falta a favor de Suiza y amonestando al volante argentino.

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Sin embargo, el VAR intervino para pedir la revisión de la jugada, lo que llevó al juez a anular la tarjeta de Paredes y mostrásela a Embolo por simulación. Al ser su segunda amarilla del encuentro, el atacante suizo terminó expulsado.

A partir de esa ventaja numérica, la Albiceleste logró volcar la historia a su favor y se impuso por 3-1 en el tiempo suplementario, sellando así su boleto a las semifinales. Aunque la jugada provocó protestas inmediatas desde el banco helvético, el partido continuó y el resultado quedó sellado.

Suiza sufrió la expulsión de Embolo en los cuartos de final ante Argentina.

Suiza sufrió la expulsión de Embolo en los cuartos de final ante Argentina.

 (EFE)


La controversia volvió a tomar fuerza tras la aclaración de la IFAB, que recordó de manera tajante los límites del videoarbitraje. El organismo precisó que una tarjeta amarilla solo puede revisarse mediante el VAR para corregir la identidad del futbolista sancionado, pero jamás para evaluar la infracción en sí misma ni para castigar una simulación que solo amerite una amonestación.

Bajo esa regla estricta, la tecnología no tenía la facultad de intervenir en la acción entre Paredes y Embolo.

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De haberse respetado el reglamento, el delantero suizo habría permanecido en cancha, por lo que la aclaración oficial le dio nuevos argumentos a los críticos que cuestionan las decisiones arbitrales que favorecieron el trayecto de Argentina hacia la final.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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