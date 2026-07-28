Zidane fue presentado como técnico de Francia y deja claro: "He esperado este momento"

El nuevo seleccionador de fútbol de Francia, Zinedine Zidane, aseguró este martes que su trabajo al frente de los 'bleus' estará inspirado en su paso por el Real Madrid y por el fútbol español. "Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (...) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica", dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

"En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador", afirmó. Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador, aseguró que ser seleccionador era su único objetivo, por lo que rechazó ofertas de clubes, y que sentarse en el banquillo de los 'bleus' es "algo que siempre" quiso. "En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Zizou rindió homenaje a su antecesor, Didier Deschamps, pero marcó distancias con su juego: "Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando".