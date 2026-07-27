Desmienten a Romano por el fichaje de Diomande al Madrid: la foto que lo confirma

El periodista Florian Plettenberg, ha acusado a Fabrizio Romano de adelantarse en la transferencia de Yan Diomande al Real Madrid: "siempre trata de ser el primero". El periodista de Sky News dice que Romano muchas veces se basa en 'posibilidades' con tal de escribir su tal famoso "Here We Go".

Si de verdad fuera un "aquí vamos", pregunta Plettenberg, por qué Romano no reveló la cifra pactada y se quedó en un vago "más de 100 millones de euros".



Además, desmiente que el cuadro merengue ya haya fichado al marfileño. No es un hecho tangible al día de hoy, puesto que aún las negociaciones siguen su curso pero no están al 100%. Romano respondió el X del alemán, pero tampoco aseveró que el jugador africano ya haya sido fichado por el Madrid, sin embargo, escribió que es algo que se dará pase lo que pase. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

DIOMANDE NO ESTÁ EN MADRID: LA FOTO QUE LO CONFIRMA

El extremo internacional marfileño Yan Diomande volvió este lunes a la disciplina deportiva de su club, el Leipzig, después de sus vacaciones tras haber participado en el Mundial organizado por México, Canadá y Estados Unidos, en un momento en que se especula con su fichaje por el Real Madrid. Según informó el Leipzig en su cuenta de X, Diomande formó parte del último grupo de jugadores que disputaron el Mundial con sus respectivas selecciones que este lunes pasaron reconocimiento médico tras la pausa estival.

El club alemán también publicó en redes una imagen del jugador marfileño, que tiene contrato con la entidad hasta 2030, para mostrar la vuelta del jugador al club, que ya se prepara para la Bundesliga que comenzará el próximo 28 de agosto.