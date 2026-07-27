Mourinho lo reunió para echarlo: inesperada salida en el Real Madrid

Después de dos años sin levantar títulos, el Real Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas durante este mercado de verano con los refuerzos que está incorporando para intentar terminar con la sequía. Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva y Yan Diomande, son los cinco jugadores que por ahora ya tiene atado el conjunto merengue de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, al mismo tiempo que llegan esos futbolistas, el técnico José Mourinho ha comenzado a purificar el plantel e informarle a determinados jugadores que no serán tomados en cuenta. Y el primero de ellos es nada más que Raúl Asencio, el defensor español que se formó en el Castilla y que debutó con el primer equipo a finales del 2024 bajo el mando de Carlo Ancelotti. "José Mourinho ha hablado con Raúl Asencio. Le ha dicho que no cuenta con él. El club y Jorge Mendes están trabajando en encontrarle una salida que le guste porque Asencio quiere quedarse", reveló el periodista del diario Marca, Sergio Valentín. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Jugador clave para desbloquear el central que ha pedido Mourinho. Se marcha Asencio o no llegará el central que ha pedido Mourinho", sostuvo el comunicador.

Hace unas semanas surgieron diversos nombres como candidatos a reforzar la zaga blanca, pero la realidad es que ninguna operación relacionada con un zaguero parece cercana a cerrarse. Hasta el momento solo ha sido Konaté. De hecho, cuando se oficializó la vuelta de Mourinho al banquillo del Real Madrid, Asencio la veía con buenos ojos. "El proyecto es muy ilusionante y tengo muchas ganas de empezar", aseguraba. "Yo era pequeño y lo veía, cómo cambió el equipo, la competitividad que introdujo en el club, la rabia y la garra... son características que a mí me hacen como jugador", añadía en charla con 'El Desmarque'.