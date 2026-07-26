Tremendo: el salario que Arsenal le ofrece a Vinicius para dejar el Madrid

El futuro de Vinicius sigue siendo una gran incógnita. El brasileño parece estar lejos de renovar su contrato con el Real Madrid, ya que expira en junio del próximo año y a día de hoy no hay nada concreto para su continuidad. Ante esta situación, varios clubes de Inglaterra habrían preguntado por el atacante de 26 años, pero es el Arsenal el que lidera la carrera.

Antes de que empezara el Mundial 2026, parecía que Vinicius tenía todo acordado con el Real Madid para extender su vínculo más allá de 2027, pero el jugador cambió las condiciones de último momento.

De acuerdo con los reportes de la prensa española, el atacante pedía un salario similar al que tuvo Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Bernabéu. Ahora, las negociaciones no parecen llegar a un buen puerto y Vini estaría alejándose cada vez de la capital española.

El extremo fue vinculado con el Manchester United, Liverpool e inclusive con el PSG, pero es el Arsenal quien ya elevó su interés por contratarlo y planea lanzar una irrechazable propuesta por su servicios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De acuerdo con The Telegraph, el equipo londinense le acercó un contrato de 470.000 euros por semana, una cifra récord para los 'Gunners', ya que sería el jugador mejor pagado en la historia de la institución.

