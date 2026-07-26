Cristiano Ronaldo lo celebra: la aclaración del Balón de Oro tras el Mundial 2026

Con la disputa de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, celebrada el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, también quedó oficialmente cerrada la temporada 2025/2026. Ahora, todas las miradas apuntan al Balón de Oro, cuyo ganador será elegido por el jurado de France Football. A diferencia de otros años, la carrera por el prestigioso galardón no tiene un favorito indiscutible. El panorama luce mucho más abierto, ya que varios futbolistas presentan argumentos suficientes para quedarse con el premio, sin que exista un candidato claramente por encima del resto. La edición anterior fue muy distinta. Ousmane Dembélé llegó como el gran favorito gracias a su brillante campaña con el Paris Saint-Germain, especialmente por su rendimiento en la UEFA Champions League. Detrás del francés aparecían otros nombres como Raphinha, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Algo similar ocurrió dos años atrás, cuando Rodri Hernández terminó conquistando el Balón de Oro tras una intensa disputa con Vinícius Júnior. Aquella decisión generó un fuerte debate, sobre todo desde el entorno del Real Madrid, donde consideraron que el brasileño merecía el reconocimiento. Antes de eso, Lionel Messi no dejó margen para las dudas. Su extraordinaria actuación en la Copa del Mundo de Qatar fue determinante para conquistar el Balón de Oro de 2023, un premio que prácticamente quedó sentenciado tras la consagración de la selección argentina. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En medio de la incertidumbre que rodea la edición de 2026, las propias redes sociales de France Football reavivaron el debate con una publicación protagonizada por Cristiano Ronaldo. La revista lanzó la pregunta: "¿Es posible ganar el Balón de Oro a pesar de una temporada sin trofeos?" La propia organización respondió de manera contundente desde su sitio oficial: "Sí, ha ocurrido antes, ¡pero no muy a menudo!", recordando que existen precedentes de futbolistas que levantaron el trofeo individual más importante del mundo sin haber conquistado títulos colectivos durante esa temporada.

En toda la historia del Balón de Oro solo seis jugadores han logrado esa hazaña. El primero fue Stanley Matthews en 1956, seguido por Denis Law en 1964, Gerd Müller en 1970, Kevin Keegan en 1978, Luis Figo en el año 2000 y finalmente, Cristiano Ronaldo en 2013.

Los principales candidatos al Balón de Oro 2026

Entre los máximos aspirantes aparece Harry Kane, quien terminó la temporada como ganador de la Bota de Oro del fútbol europeo. También figura Kylian Mbappé, máximo goleador de la UEFA Champions League y de la Copa del Mundo de 2026.