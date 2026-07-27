La triste despedida de Cucurella al Chelsea tras fichar con el Real Madrid

Cucurella ha confirmado en sus redes sociales su adiós del Chelsea. El campeón del mundo, quien se encuentra actualmente de vacaciones tras haber disputado el Mundial, compartió en sus perfiles sociales un vídeo de despedida al club londinense y a la que ha sido su afición durante los cuatro últimos años.

El lateral izquierdo se mostró muy agradecido con conjunto 'blue' y por haber ganado dos títulos, ambos el año pasado: la Conference League y el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Al final se marcha con un total de 162 partidos, 9 goles y 11 asistencias con los de Stamford Bridge. El internacional español dijo adiós con unas emotivas palabras antes de afrontar un nuevo desafío: jugar en el Real Madrid. A

La despedida de Cucurella:

"Tras cuatro temporadas juntos, es tiempo de decir adiós. He tenido tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos vivido juntos. Llegué aquí como un chico joven con el sueño de ganar muchos títulos y de jugar la Champions League. Tuvimos unos inicios difíciles, es verdad, pero con trabajo duro y esfuerzo fuimos capaces de darle la vuelta. Gracias a este club y a sus altas expectativas, hoy puedo decir honestamente que Londres siempre será mi casa, y vosotros seréis siempre parte de mi historia No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE No olvidaré escuchar mi canción en el estadio, las noches mágicas en Stamford Bridge, los títulos que he ganado llevando este escudo y todo el amor que me habéis mostrado.