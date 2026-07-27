Confirmó que van por el fichaje del Dibu: "Él quiere cambiar de club y nosotros..."

El nombre de Emiliano Martínez sonó con fuerza desde que abrió el mercado de pases en el fútbol europeo. El arquero argentino se mostró abierto a una transferencia después de casi seis años en Aston Villa y desde Italia hay un equipo que intenta contratarlo.
Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, reconoció públicamente en las últimas horas su deseo de poder contar con el guardameta para afrontar la próxima t
En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el DT italiano explica que ha estado en constante contacto con la dirección deportiva del club para conocer cómo avanzan las negociaciones por el 'Dibu'.
"Es un arquero que quiere cambiar de club y nosotros buscamos competitividad", afirmó Spaletti, que se hizo cargo de la Juventus en octubre del año pasado tras la destitución de Igor Tudor.
"Ahora mismo tenemos dos arqueros. Sabemos que es un mercado de pases difícil, pero estamos charlando con los directivos y el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones", agregó.
Medios ingleses publican desde hace varios días que Aston Villa se sentará a negociar solo si llega una oferta que ronde los 10 millones de euros por Emiliano.
Por su parte, Damian Vidagany, director deportivo de los 'Villanos', dejó clara su postura: "No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada".
El 'Dibu', que tiene contrato hasta 2029 con Aston Villa, por ahora se prepara para regresar a Inglaterra y afrontar la pretemporada bajo el mando de Unai Emery.
El conjunto inglés disputará la Champions League y quiere contar con el experimentado arquero para cumplir los objetivos. Sin embargo, la Juventus presiona para poder contar con sus servicios.