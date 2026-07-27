Escándalo en Italia: Maldini y Leonardo renunciaron solo 10 días después

El rechazo de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador de Italia por su trabajo para una empresa de apuestas rusa ha agitado este lunes a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) e irritado a su director deportivo, Paolo Maldini. El presidente del fútbol italiano, Giovanni Malagó, convocó una reunión esta tarde que se ha visto sobresaltada por el caso de Pirlo, en medio de la crisis que vive el 'calcio' desde hace años y por su tercera ausencia consecutiva de una Copa del Mundo.

Los medios italianos avanzan que tanto el director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini, como su asesor Leonardo, renunciaron a su cargo por el rechazo de Pirlo como entrenador de la Azzurra. De hecho, el periodista Fabrizio Romano confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "La dupla decidió abandonar el proyecto apenas 10 días después de unirse debido a que el presidente Malagò está en contra de nombrar a Pirlo como nuevo DT de Italia", publicó. El fútbol italiano busca un seleccionador que reconstruya la 'Azzurra' y, tras tantear a otros técnicos como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti, finalmente sonaba con fuerza la elección de Pirlo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

No obstante, su designación se ha vista impedida 'in extremis' por su trabajo como embajador de una empresa rusa de apuestas, tal y como él mismo ha reconocido en sus redes sociales. Ante la situación, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, ha urgido a "arreglar esta mala imagen". A su salida de la reunión convocada por Malagò, algunos dirigentes afirmaban haber conocido la noticia de la supuesta renuncia de Maldini y Leonardo por los medios. El presidente de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, aseguró que en la reunión "no se ha sabido nada" acerca de estas dimisiones pero confesó que no le sorprenderían.