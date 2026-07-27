Escándalo en Italia: Maldini y Leonardo renunciaron solo 10 días después

El rechazo de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador de Italia por su trabajo para una empresa de apuestas rusa ha agitado este lunes a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) e irritado a su director deportivo, Paolo Maldini.
El presidente del fútbol italiano, Giovanni Malagó, convocó una reunión esta tarde que se ha visto sobresaltada por el caso de Pirlo, en medio de la crisis que vive el 'calcio' desde hace años y por su tercera ausencia consecutiva de una Copa del Mundo.
Los medios italianos avanzan que tanto el director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini, como su asesor Leonardo, renunciaron a su cargo por el rechazo de Pirlo como entrenador de la Azzurra.
De hecho, el periodista Fabrizio Romano confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "La dupla decidió abandonar el proyecto apenas 10 días después de unirse debido a que el presidente Malagò está en contra de nombrar a Pirlo como nuevo DT de Italia", publicó.
El fútbol italiano busca un seleccionador que reconstruya la 'Azzurra' y, tras tantear a otros técnicos como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti, finalmente sonaba con fuerza la elección de Pirlo.
No obstante, su designación se ha vista impedida 'in extremis' por su trabajo como embajador de una empresa rusa de apuestas, tal y como él mismo ha reconocido en sus redes sociales.
Ante la situación, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, ha urgido a "arreglar esta mala imagen". A su salida de la reunión convocada por Malagò, algunos dirigentes afirmaban haber conocido la noticia de la supuesta renuncia de Maldini y Leonardo por los medios.
El presidente de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, aseguró que en la reunión "no se ha sabido nada" acerca de estas dimisiones pero confesó que no le sorprenderían.
"Diría que no me sorprende porque podía respirarse. Maldini había elegido a Pirlo, pero este no será seleccionador. Lo lamento porque Maldini era una gran opción, una persona de valores que habría apreciado personalmente", dijo preguntado por la prensa.
En la misma línea, el presidente de la Liga Nacional de Aficionados, Giancarlo Abete, lamentó esta situación pero afirmó que la dimisión de Maldini y Leonardo "aún no se han formalizado".
El propio Malagò ha abandonado la sede de la FIGC tras la reunión por una salida secundaria y sin dar reuniones. Medios como 'La Gazzetta dello Sport' adelantan que una eventual comunicación oficial llegará mañana tras el Consejo Federal del organismo.