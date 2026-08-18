Así está la salud del polémico DT de Egipto tras la pelea entre sus dos esposas

"Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán de ella ni siquiera después del divorcio", afirmó Al-Gharabawi. Con estas palabras, la expareja del técnico puso fin a su vínculo sentimental con la leyenda del fútbol egipcio, cerrando un capítulo que dejó huella tanto en la vida privada del DT como en la opinión pública.