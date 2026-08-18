Así está la salud del polémico DT de Egipto tras la pelea entre sus dos esposas

Sus dos esposas se metieron en un altercado y esto pasó con el DT de Egipto, quien se hizo muy famoso tras el partido contra Argentina en el Mundial 2026.
El director técnico de la selección nacional de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, se ha convertido en el centro de la atención pública en su país luego de verse envuelto en un dramático suceso personal. El exfutbolista y actual entrenador vivió un tenso momento que terminó con su traslado de urgencia a un centro médico.
El incidente ocurrió en un conocido y concurrido establecimiento ubicado en la costa norte de Egipto, un destino turístico habitual para personalidades del país. En ese lugar, la situación familiar del estratega dio un giro inesperado frente a la mirada atónita de los presentes.
De acuerdo con las informaciones divulgadas por medios locales, la chispa del altercado se encendió entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam. Ambas mujeres mantenían un vínculo matrimonial con el entrenador al momento de registrarse los hechos en el hotel.
Testigos citados por el medio árabe Al-Arabiya señalaron que el cruce comenzó con una fuerte discusión verbal. Las dos mujeres empezaron a recriminarse y lanzarse acusaciones a viva voz, lo que generó incomodidad y tensión entre las personas que se encontraban cerca.
Con el paso de los minutos, la discusión subió de tono hasta sobrepasar los límites del intercambio de palabras. El altercado escaló rápidamente hacia una agresión física directas, donde hubo empujones, golpes e incluso el lanzamiento de diversos objetos que ambas tenían a su alcance.
En medio del desorden y la gran agitación del momento, el propio Hossam Hassan, de 60 años, no pudo soportar el nivel de estrés de la situación. Para sorpresa de los testigos, el estratega se descompensó súbitamente y cayó desmayado en el piso del establecimiento.
La gravedad del desvanecimiento obligó a los presentes a solicitar asistencia médica inmediata. Minutos después, una ambulancia llegó al lugar para trasladar al técnico de urgencia a un hospital cercano, donde ingresó para recibir atención y someterse a revisiones.
Por su parte, el personal de seguridad del hotel tuvo que intervenir con rapidez para separar a las involucradas y frenar la riña. Poco después, agentes de la policía egipcia acudieron a la escena para tomar el control y restablecer el orden en las instalaciones.
A pesar de lo aparatoso de la descompensación y la alarma inicial sobre su estado de salud, los reportes médicos confirmaron que el entrenador se encuentra fuera de peligro. Hassan fue estabilizado por los profesionales de salud tras el susto vivido.
El vergonzoso episodio no tardó en traspasar el ámbito privado. Un vídeo grabado durante el enfrentamiento comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, volviéndose viral en cuestión de horas y generando todo tipo de comentarios entre los afines al fútbol en Egipto.
A pesar del escándalo público y del fuerte conflicto que el tema generó entre las familias de ambas partes, la situación legal se mantiene calmada. Hasta el momento, ninguna de las dos mujeres ni el propio entrenador han presentado una denuncia formal ante las autoridades policiales.
Las consecuencias personales para el seleccionador no tardaron en manifestarse tras el tenso episodio. Luego de recibir el alta médica y analizar lo sucedido, Hossam Hassan tomó la determinación de divorciarse formalmente de su primera esposa, Howaida Al-Gharabawi.
Tras hacerse pública la decisión del divorcio, Al-Gharabawi ofreció declaraciones exclusivas para el medio Al-Arabiya. La mujer prefirió mantener la cautela y no dar detalles escabrosos sobre los motivos exactos que desencadenaron la violenta pelea en el hotel.
"Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán de ella ni siquiera después del divorcio", afirmó Al-Gharabawi. Con estas palabras, la expareja del técnico puso fin a su vínculo sentimental con la leyenda del fútbol egipcio, cerrando un capítulo que dejó huella tanto en la vida privada del DT como en la opinión pública.