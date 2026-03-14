Argentina se negó a todo y la Finalissima ante España queda cancelada: comunicado oficial de la UEFA

La <b>UEFA </b>subraya que exploró "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)".La primera era celebrar el partido en el estadio <b>Santiago Bernabéu</b> de Madrid en la fecha prevista, con un reparto al 50% de los aficionados, pero <b>Argentina </b>se negó, según el máximo organismo del fútbol europeo.La segunda opción era que la <b>Finalissima </b>se celebrara a doble partido, con la ida en el <b>Santiago Bernabéu</b> el 27 de marzo y la vuelta en <b>Buenos Aires</b> en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028.La <b>UEFA </b>ofreció igualmente una distribución de hinchas al 50% para el partido en Madrid, pero esta opción también fue rechazada.