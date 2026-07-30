El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio: charla con Messi y el VAR

La final del Mundial 2026 que terminó ganando España sobre Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo representó el cierre de un torneo inolvidable, sino también el punto más alto del árbitro esloveno Slavko Vincic, quien decidió retirarse con 46 años y este jueves habló por primera vez sobre lo ocurrido en ese partido. El silbante anunció su retiro apenas una semana después de haber dirigido el duelo más importante de su carrera y en una entrevista para el Sport de su país recuerda el instante en que recibió la noticia de parte de la FIFA para dirigir la final y la charla que tuvo con Leo Messi.

"Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral", explica Vincic. "Agradecí al comité arbitral de la FIFA y a Pierluigi Collina la confianza que depositaron en mí. Al mismo tiempo, sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término", añadió. Uno de los momentos que más repercusión tuvo durante la final fue el diálogo con Leo Messi. Consultado sobre esa charla, el árbitro prefirió mantener la reserva, aunque dio algunos detalles y dejó un claro mensaje sobre el comportamiento del capitán argentino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Dejaré esa conversación en el campo. Pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta", respondió el esloveno.

Vincic estuvo acompañado por sus asistentes habituales, Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con quienes conforma un equipo desde hace años. "Hemos pasado tantos días juntos en hoteles, seminarios, entrenamientos y partidos que son como una segunda familia para mí. Sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible", afirmó. A diferencia de otros encuentros del Mundial marcados por polémicas arbitrales, Vincic consideró que el hecho de que nadie hablara del arbitraje tras el partido fue la mejor prueba del buen trabajo realizado: "Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta". Para el juez central, la designación de la final también representó un reconocimiento al crecimiento del arbitraje de su país. "La final de la Copa del Mundo es también un éxito de la organización arbitral eslovena, que desde la independencia ha construido un sistema reconocido tanto en Eslovenia como en el resto del mundo", explica.

ESTUDIAR LOS EQUIPOS Y LA AYUDA DEL VAR

Vincic asegura que junto a su equipo analizó durante días tanto a España como Argentina antes del encuentro decisivo. "Estudiamos las características de los futbolistas, cómo reaccionan durante las interrupciones y qué tipo de juego desarrollan. Pero es imposible preparar absolutamente todo. Cada partido tiene su propia historia". También reveló que los primeros minutos son determinantes para definir el criterio arbitral: "Hay que decidir si empezar con advertencias o con tarjetas. Es algo que se adquiere con la experiencia. A veces sale mejor y otras peor". Admite que la presión de dirigir una final del Mundial no se compara con otro compromiso: "Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme".