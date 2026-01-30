Fue expulsado por primera vez con el Real Madrid y pide perdón: "Soy consciente de las consecuencias"

<b>Asencio</b>, que recibió en el tiempo añadido del primer tiempo una cartulina amarilla, fue expulsado por doble amonestación a los 92 minutos tras cortar un contragolpe del <b>Benfica</b>.El árbitro del partido, <b>Davide Massa</b>, también echó a <b>Rodrygo </b>tras realizar una protesta en el 96', con dos amarillas consecutivas por escuchar unas palabras del brasileño que consideró faltas de respeto.Tras el desastre en Lisboa, <b>Rodrygo </b>lanzó un comunicado a través de sus redes sociales para pedir disculpas a la afición merengue por su actitud. El delantero reconoce que fue expulsado por primer vez como jugador del primer equipo.