Fue expulsado por primera vez con el Real Madrid y pide perdón: "Soy consciente de las consecuencias"

El brasileño Rodrygo se perderá el partido de ida contra Benfica en los playoffs al igual que Raúl Asencio.

2026-01-30

Real Madrid conoció este viernes que volverá a enfrentar al Benfica de Mourinho en los playoffs de la Champions League. Los blancos jugarán la ida en Lisboa, pero no podrán contar con Raúl Asensio y Rodrygo.

Ambos futbolistas serán baja tras ser expulsados el pasado miércoles en la derrota que sufrieron ante los portugueses (4-2) por la última jornada de primera fase dee liga, cuando el partido ya estaba por finalizar.

Asencio, que recibió en el tiempo añadido del primer tiempo una cartulina amarilla, fue expulsado por doble amonestación a los 92 minutos tras cortar un contragolpe del Benfica.

El árbitro del partido, Davide Massa, también echó a Rodrygo tras realizar una protesta en el 96', con dos amarillas consecutivas por escuchar unas palabras del brasileño que consideró faltas de respeto.

Tras el desastre en Lisboa, Rodrygo lanzó un comunicado a través de sus redes sociales para pedir disculpas a la afición merengue por su actitud. El delantero reconoce que fue expulsado por primer vez como jugador del primer equipo.

"Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias", escribió el brasileño por X.

"Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions", completó Rodrygo que ya está enfocado en el duelo del domingo contra el Rayo por LaLiga.

