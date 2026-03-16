"Me encantaría poder solucionar las cosas con Luis Enrique; yo perdí dos amigos"

<b>Luis Enrique casi se retira del fútbol </b>"Cuando tenía una oferta del Celta, dijo que no lo iba a aceptar ya que iba a dejar de entrenar. Sin embargo, en esa misma cena, recibe una llamada y dice que era nuevo entrenador del Celta. A mí, en ese momento y después de irnos de la Roma, solo me quedan tres meses para poder pagar la hipoteca. Menos mal que aceptó esa oferta". <b>Su etapa en Rusia</b>"Para mí no es un fracaso ir a Rusia, para mí un fracaso es no entrenar. Cayeron drones y mataron a dos personas en Sochi, al lado del hotel donde estábamos durmiendo. También me llegó una oferta para entrenar a Kosovo. Al principio negué irme a Rusia, pero hablé con Xavi Pascual y me convenció. Acepté la oferta, pero mi familia no pudo irse conmigo. El tema de ChatGP es ridículo. La persona que hizo esas declaraciones no dice que me echaran por eso, él no estaba cuando yo me fui de Rusia, porque no me echaron, me fui yo. Nadie se preocupa de que esas declaraciones sean verdad".