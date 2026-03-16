"Me encantaría poder solucionar las cosas con Luis Enrique; yo perdí dos amigos"

Uno de los episodios más complicados que Luis Enrique ha vivido como entrenador fue su ruptura con Robert Moreno. La relación entre ambos pasó de ser una colaboración profesional de nueve años a un conflicto público marcado por acusaciones de "deslealtad" en 2019. Aunque Moreno fue el asistente de confianza de 'Lucho' en clubes como la Roma, el Celta de Vigo y Barcelona, su vínculo se rompió tras la gestión de la selección de España, cuando el asturiano renunció a su cargo por motivos familiares y el catalán tomó su lugar.

Según Luis Enrique, en una reunión personal, Moreno le expresó el deseo de dirigir la Eurocopa 2020 antes de volver a ser su segundo entrenador. Al regresar al cargo, 'Lucho' decidió sacarlo del staff, calificando su actitud como "desleal" y acusándolo de tener una "ambición desmedida". Moreno afirmó sentirse "en shock" y aseguró que siempre estuvo dispuesto a dar un paso al lado, defendiendo que sin su continuidad, Luis Enrique no habría tenido un puesto al cual regresar.

LA ENTREVISTA

Siete años han pasado desde aquel escándalo y Robert Moreno se confesó en una entrevista con Mario Suárez sobre su etapa como técnico de España y su relación con Luis Enrique. También explica por qué decidió irse a entrenar a Rusia en plena guerra. El puesto de seleccionador "Yo no quería, me quedé impactado. Yo no daba un paso sin consultarlo con Luis Enrique. Rubiales me dijo que tenía que ser yo el seleccionador porque era la única forma de que en el futuro haya la posibilidad de que Luis Enrique pueda volver. No quería que nos pagasen nada, entendíamos la situación. Dije que creía que no era lo correcto. Molina también me dijo que tenía que tomar a la selección. En aquel momento no podía hablar con Luis Enrique, solo con el psicólogo". La vuelta de Luis Enrique a la selección "Él ya había decidido que yo no iba a seguir. Yo fui a su casa después del fallecimiento de su hija y le dije que lo que había dicho públicamente lo iba a cumplir. Me dijo que ya no contaba conmigo, que no volvería a entrenar jamás con él". ¿Los motivos? "No lo sé. Sé cosas, pero no voy a decirlas porque me las dijeron terceras personas. Se publicaron cosas muy feas mientras yo era seleccionador. Quise ser muy respetuoso, sobre todo en la etapa final. Intenté hacer lo que me decía el corazón. Me encontré con un tsunami que no me esperaba y que nadie está preparado para llevar. ¿Qué había hecho para que me tratasen así?".

Una experiencia complicada "Me he dado cuenta de que el relato es mucho más fuerte que la verdad. Que alguien como yo, que en ese momento no era nadie para el fútbol, no tenía la fuerza ni el apoyo de nadie como para girar el relato. Fue un aprendizaje brutal. Fue un aprendizaje por las malas, porque lo pasamos muy mal. Pensaba que el respeto a la situación implicaba quedarme callado, aunque eso supusiese perder el relato. Se me intentó presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa. Miro atrás y sé que volvería a hacer lo mismo, a pesar de que no lo hice todo bien. Fue muy duro para mi familia". El futuro con Luis Enrique "A mí me encantaría poder solucionar las cosas con Luis Enrique porque no me gusta vivir con rencor hacia nadie. Porque luego el resto del staff que estaba conmigo en ese momento sí que volvió con él. Solo fue conmigo. Yo perdí dos amigos".