Leao le recrimina a Allegri y lo empuja por sacarlo del partido en la dura derrota del Milan

Sin embargo, el <b>Milan </b>sufrió la tercera caída del campeonato tras el único tanto de<b> Gustav Isaksen</b>. El delantero danés le ganó el duelo a <b>Estupiñan </b>y definió con la zurda para vencer a <b>Maignan </b>al minuto 26 de la primera parte.El cuadro rossonero, con <b>Modric </b>en la medular y <b>Pulisic </b>y <b>Leao </b>en la delantera, no tuvo capacidad de reacción y apenas inquietó en dos ocasiones la portería de un <b>Lazio </b>que sube al noveno puesto de la tabla con 40 unidades. No obstante, la polémica del encuentro fue protagonizada por el propio <b>Leao</b>. <b>Allegri </b>decidió meter dos cambios en el 66' y uno de los que debía salir era el delantero portugués, que abandonó el campo con claros gestos de enfado. El portero <b>Maignan </b>intentó consolar a <b>Leao </b>y luego se acercó el técnico italiano, que fue ligeramento empujado por su futbolista tras sacarlo del partido. Una imagen que no tardó en viralizarse por las redes sociales. Con este resultado, el <b>Milan </b>continúa en el segundo puesto con 60 puntos mientras que el <b>Inter </b>sigue liderando con 68 a falta de nueve jornadas para finalizar el torneo.