Leao le recrimina a Allegri y lo empuja por sacarlo del partido en la dura derrota del Milan

Los dirigidos por Massimiliano Allegri necesitaban ganar fuera de casa para colocarse a cinco puntos del líder, que ayer tropezó de local frente al Atalanta por 1-1.

El Milan desaprovechó este domingo la gran oportunidad de acercarse al Inter luego de perder por la mínima en campo del Lazio (1-0), en el partido correspondiente a la jornada 29 de la Serie A.

Sin embargo, el Milan sufrió la tercera caída del campeonato tras el único tanto de Gustav Isaksen. El delantero danés le ganó el duelo a Estupiñan y definió con la zurda para vencer a Maignan al minuto 26 de la primera parte.

El cuadro rossonero, con Modric en la medular y Pulisic y Leao en la delantera, no tuvo capacidad de reacción y apenas inquietó en dos ocasiones la portería de un Lazio que sube al noveno puesto de la tabla con 40 unidades.

No obstante, la polémica del encuentro fue protagonizada por el propio Leao. Allegri decidió meter dos cambios en el 66' y uno de los que debía salir era el delantero portugués, que abandonó el campo con claros gestos de enfado.

El portero Maignan intentó consolar a Leao y luego se acercó el técnico italiano, que fue ligeramento empujado por su futbolista tras sacarlo del partido. Una imagen que no tardó en viralizarse por las redes sociales.

Con este resultado, el Milan continúa en el segundo puesto con 60 puntos mientras que el Inter sigue liderando con 68 a falta de nueve jornadas para finalizar el torneo.