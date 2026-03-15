Liverpool tropieza contra el único equipo que no ha ganado en el 2026: así va la tabla de la Premier

No fue la goleada que se esperaba por la cantidad de bajas que traía el Tottenham Hotspur. No fue ni siquiera la victoria que todos los aficionados del Liverpool anticipaban y que los del Tottenham temían. El Liverpool pagó su conformismo, por pensar más en la Champions que en esta Premier, y se dejó la victoria en el noventa contra un Tottenham que suma su primer punto en la era Igor Tudor.Los 'Reds', que necesitaban el triunfo para meterse en el top cuatro, tuvieron más problemas de los previstos ante un Tottenham destrozado tras seis derrotas seguidas, con Igor Tudor en el alambre y con la enfermería a reventar. En total, doce bajas traían los 'Spurs' a Anfield, lo que obligó a Tudor a tirar de un once de emergencias, pero sobre todo de un banquillo paupérrimo, con tres canteranos, dos porteros y solo dos jugadores de campo de la primera plantilla.