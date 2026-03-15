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El polémico festejo de Rosario Central ante el equipo de Pedro Troglio: la razón del feo gesto

El gesto fue interpretado como una burla hacia su clásico rival tras la reciente victoria de Central en el tradicional clásico rosarino.

2026-03-15

Los aficionados de Rosario Central protagonizaron un festejo que generó mucha polémica durante el partido frente a Club Atlético Banfield. Desde las tribunas, los seguidores del “Canalla” lanzaron al campo varias muñecas inflables vestidas con la camiseta de Newell's Old Boys.

La particular escena ocurrió cuando el reloj marcaba el minuto 22 del encuentro. En ese instante, la hinchada también desplegó banderas mientras arrojaba los objetos inflables al terreno de juego, provocando sorpresa entre los presentes.

El gesto fue interpretado como una burla hacia su clásico rival tras la reciente victoria de Central en el tradicional clásico rosarino. Ese resultado permitió al conjunto auriazul aumentar su ventaja histórica sobre Newell’s.

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Precisamente, el minuto 22 elegido para realizar la acción hace referencia directa a la diferencia de partidos que Central le lleva a su eterno adversario. La celebración no pasó desapercibida y rápidamente generó debate y polémica tanto en el estadio como en redes sociales

Vélez Sarsfield y Rosario Central sumaron sendos triunfos ante Platense (0-2) y Banfield (2-1), en los dos partidos que le dieron comienzo este sábado a la undécima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

A primer turno, Vélez se impuso con autoridad a domicilio ante Platense por 0-2 con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone para que el Fortín se ubique como líder de la Zona A con 22 unidades, con siete de ventaja sobre sus escoltas, Unión de Santa Fe y Estudiantes.

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Con el regreso de Ángel Di María tras su lesión, Rosario Central venció en casa por 2-1 a Banfield con los goles de Santiago López, en propia meta, y el colombiano Jaminton Campaz para el ganador, mientras que Mauro Méndez convirtió para el perdedor.

Con este resultado, el Canalla trepó a la cima de la Zona B con 18 puntos igualando la línea de Belgrano de Córdoba. La fecha continuará este domingo con cinco encuentros, con dos destacados: River Plate recibe a Sarmiento de Junín y Boca Juniors visita en Santa Fe a Unión.

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Redacción web
Redacción Diez

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