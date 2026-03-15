El polémico festejo de Rosario Central ante el equipo de Pedro Troglio: la razón del feo gesto

Los aficionados de Rosario Central protagonizaron un festejo que generó mucha polémica durante el partido frente a Club Atlético Banfield. Desde las tribunas, los seguidores del “Canalla” lanzaron al campo varias muñecas inflables vestidas con la camiseta de Newell's Old Boys.La particular escena ocurrió cuando el reloj marcaba el minuto 22 del encuentro. En ese instante, la hinchada también desplegó banderas mientras arrojaba los objetos inflables al terreno de juego, provocando sorpresa entre los presentes.El gesto fue interpretado como una burla hacia su clásico rival tras la reciente victoria de Central en el tradicional clásico rosarino. Ese resultado permitió al conjunto auriazul aumentar su ventaja histórica sobre Newell’s.