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Florentino Pérez pretendía ficharlo y recibe dura respuesta: "No quiero ir al Real Madrid, quiero ser leyenda aquí"

El conjunto merengue tiene como prioridad el fichaje de un mediocampista de cara al siguiente curso.

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2026-03-24

Un mediocampista de garantías. Eso es lo que necesita el Real Madrid desde la retirada del alemán Toni Kroos en 2024 y la salida del croata Luka Modric rumbo al Milan un año más tarde.

Ni Eduardo Camavinga ni Jude Bellingham tampo Arda Guler o Franco Mastantuono han estado a la altura de semejante desafío, y eso no es algo condenatorio porque la vara quedó muy elevada.

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Primero Xabi Alonso y ahora es Álvaro Arbeloa el que hace malabares para acomodar la medular. A Fede Valverde trataron de ubicarlo como el reemplazante de Kroos o Modric, pero sus características son tan diferentes que terminó haciendo la banda derecha.

El centro del campo del Real Madrid se tambalea, Florentino Pérez lo sabe y por eso va en la búsqueda de un mediocampista de categoría.

Muchos nombres sonaron. Del PSG que ganó la Champions se nombró a Vitinha. Del Chelsea acercaron los nombres de Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Lo cierto es que, de momento, solo uno se pronunció al respecto y no fue positivo para los blancos.

"Eres uno de los mejores centrocampistas del mundo y Real Madrid está buscando uno", le dijeron desde El Chiringuito a Moisés Caicedo, que respondió con altura.

"Estoy enfocado en mi club, tengo contrato allí. Quiero ser una leyenda del Chelsea, si Dios quiere. Mi intención es seguir aquí", aseguró el volante ecuatoriano.

Moisés Caicedo no tiene internciones de abandonar el Chelsea ante los rumores que lo sitúan en el Real Madrid.

Moisés Caicedo no tiene internciones de abandonar el Chelsea ante los rumores que lo sitúan en el Real Madrid.

Cabe recordar que Caicedo está vinculado con los 'Blues' hasta 2031 y por ahora solo se enfoca en terminar de la mejor manera posible la temporada para luego afrontar el Mundial con más experiencia a sus 24 años.

El Chelsea no atraviesa su mejor momento bajo el mando de Liam Rosenior y se ubica en el sexto lugar de la Premier League con 48 puntos, fuera de los puestos de la próxima edición de la Champions.

Caicedo, por su parte, ha disputado un total de 41 partidos esta campaña con 5 goles y 1 asistencia. Su valor en el mercado ronda los 100 millones de euros y aclara que no le interesa salir del Chelsea ante los rumores que lo colocan en la 'Casa Blanca'.

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