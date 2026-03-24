Florentino Pérez pretendía ficharlo y recibe dura respuesta: "No quiero ir al Real Madrid, quiero ser leyenda aquí"

Ni Eduardo Camavinga ni Jude Bellingham tampo Arda Guler o Franco Mastantuono han estado a la altura de semejante desafío, y eso no es algo condenatorio porque la vara quedó muy elevada.

Un mediocampista de garantías. Eso es lo que necesita el Real Madrid desde la retirada del alemán Toni Kroos en 2024 y la salida del croata L uka Modric rumbo al Milan un año más tarde.

Primero Xabi Alonso y ahora es Álvaro Arbeloa el que hace malabares para acomodar la medular. A Fede Valverde trataron de ubicarlo como el reemplazante de Kroos o Modric, pero sus características son tan diferentes que terminó haciendo la banda derecha.

El centro del campo del Real Madrid se tambalea, Florentino Pérez lo sabe y por eso va en la búsqueda de un mediocampista de categoría.

Muchos nombres sonaron. Del PSG que ganó la Champions se nombró a Vitinha. Del Chelsea acercaron los nombres de Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Lo cierto es que, de momento, solo uno se pronunció al respecto y no fue positivo para los blancos.

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"Eres uno de los mejores centrocampistas del mundo y Real Madrid está buscando uno", le dijeron desde El Chiringuito a Moisés Caicedo, que respondió con altura.

"Estoy enfocado en mi club, tengo contrato allí. Quiero ser una leyenda del Chelsea, si Dios quiere. Mi intención es seguir aquí", aseguró el volante ecuatoriano.