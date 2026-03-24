Florentino Pérez pretendía ficharlo y recibe dura respuesta: "No quiero ir al Real Madrid, quiero ser leyenda aquí"

Primero <b>Xabi Alonso</b> y ahora es <b>Álvaro Arbeloa</b> el que hace malabares para acomodar la medular. A <b>Fede Valverde</b> trataron de ubicarlo como el reemplazante de <b>Kroos </b>o <b>Modric</b>, pero sus características son tan diferentes que terminó haciendo la banda derecha.El centro del campo del <b>Real Madrid </b>se tambalea, <b>Florentino Pérez</b> lo sabe y por eso va en la búsqueda de un mediocampista de categoría.Muchos nombres sonaron. Del <b>PSG </b>que ganó la Champions se nombró a <b>Vitinha</b>. Del <b>Chelsea </b>acercaron los nombres de <b>Enzo Fernández</b> y<b> Moisés Caicedo</b>. Lo cierto es que, de momento, solo uno se pronunció al respecto y no fue positivo para los blancos. "Eres uno de los mejores centrocampistas del mundo y Real Madrid está buscando uno", le dijeron desde El Chiringuito a <b>Moisés Caiced</b>o, que respondió con altura."Estoy enfocado en mi club, tengo contrato allí. Quiero ser una leyenda del Chelsea, si Dios quiere. Mi intención es seguir aquí", aseguró el volante ecuatoriano.