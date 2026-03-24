Internacionales

El CTA da sentencia a Real Madrid por Fede Valverde y Atlético explota con las pruebas: "Una patada voladora, el clásico piscinazo..."

El CTA considera que la decisión de expulsar a Valverde en el derbi fue acertada.

  • El CTA da sentencia a Real Madrid por Fede Valverde y Atlético explota con las pruebas: Una patada voladora, el clásico piscinazo...

    Real Madrid ha recibido noticias del CTA.

     Kevyn Oseguera
2026-03-24

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) valoró las jugadas polémicas del enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid del pasado domingo y determinó que José Luis Munuera Montero, el colegiado del encuentro, acertó en expulsar a Fede Valverde.

"La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave, y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo", afirmó la portavoz del CTA Marta Frías en el espacio 'Tiempo de Revisión', que analiza tras cada jornada las decisiones arbitrales.

¿Su novia o hermana? La verdad sobre la misteriosa chica que aparece junto al hijo de Cristiano Ronaldo y que 12 años mayor


"En esta acción, un jugador del Real Madrid [Valverde] disputa en un balón dividido en la zona de medio campo con un jugador rival [Álex Baena]. El jugador local encima a éste realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción y contactando con la pierna y tobillo del adversario, sin posibilidad real de jugar el balón", comienza la exposición.

"El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. Para el CTA, las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR [con el árbitro Trujillo Suárez al frente] fueron adecuadas", concluye.

El CTA, en cambio, no entró a valorar en este programa un posible penalti de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente, quien ya había disparado a portería cuando recibió el golpe, todavía con 0-0 en el marcador. Munuera Montero no señaló la pena máxima.

El Atlético de Madrid había publicado en la mañana de este martes una foto del momento en que Carvajal derribó dentro del área a Llorente, acompañando la instantánea con el mensaje “esperando al programa 26 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros”, junto a un emoticono de unas palomitas.

El Atlético y su revisión del derbi: “Una patada voladora, el clásico piscinazo...”

Después de publicar el derribo de Dani Carvajal a Marcos Llorente “esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Comité de Árbitros (CTA)”, el Atlético de Madrid hizo después su propia revisión del derbi del pasado domingo, en el que apuntó que “la patada voladora” y “empujar en el área rival no” son “falta” y “el clásico ‘piscinazo’ tampoco se penaliza”.

“Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada (el CTA consideró en 'Tiempo de Revisión' que las decisiones tomadas en la expulsión de Valverde en el Real Madrid-Atlético de Madrid del pasado domingo fueron acertadas), nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?", se pregunta el club rojiblanco en una serie de mensajes en su cuenta oficial de ‘X’.

"Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’”, añade.

En su ‘hilo’, comienza con un vídeo de una acción de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone. “La patada voladora. No es falta”, publica el club rojiblanco.

Después, una imagen de una caída de Vinicius ante Robin Le Normand. “El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza”, afirma.

Ganó todo con el Liverpool y anuncia su adiós a través de un vídeo en redes: "Se despidirá en Anfield"

La siguiente es el derribo de Llorente por una entrada de Carvajal en el primer tiempo, cuando el futbolista rojiblanco remata a portería dentro del área. “Me vino un tren por delante -una frase literal dicha por el propio Llorente para explicar esa jugada en unas declaraciones a los medios este lunes-. No es falta”, continúa el Atlético de Madrid durante su ‘revisión’.

“Empujar dentro del área. No es falta”, prosigue la entidad madrileña, en este caso en una incursión de Ademola Lookman en el área ante Antonio Rudiger y Dani Carvajal.

“Sigan, sigan. No es falta”, añade después en otro vídeo del derbi, con una infracción de Fede Valverde sobre Antoine Griezmann.

Y concluye: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)”.

Unirme al canal de noticias
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Sentencia
|
Pruebas
|
Fede Valverde
|
Real Madrid
|
Atlético
|