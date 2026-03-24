El CTA da sentencia a Real Madrid por Fede Valverde y Atlético explota con las pruebas: "Una patada voladora, el clásico piscinazo..."

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) valoró las jugadas polémicas del enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid del pasado domingo y determinó que José Luis Munuera Montero, el colegiado del encuentro, acertó en expulsar a Fede Valverde."La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave, y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo", afirmó la portavoz del CTA Marta Frías en el espacio 'Tiempo de Revisión', que analiza tras cada jornada las decisiones arbitrales.