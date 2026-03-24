El CTA da sentencia a Real Madrid por Fede Valverde y Atlético explota con las pruebas: "Una patada voladora, el clásico piscinazo..."

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) valoró las jugadas polémicas del enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid del pasado domingo y determinó que José Luis Munuera Montero, el colegiado del encuentro, acertó en expulsar a Fede Valverde. "La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave, y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo", afirmó la portavoz del CTA Marta Frías en el espacio 'Tiempo de Revisión', que analiza tras cada jornada las decisiones arbitrales.



"En esta acción, un jugador del Real Madrid [Valverde] disputa en un balón dividido en la zona de medio campo con un jugador rival [Álex Baena]. El jugador local encima a éste realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción y contactando con la pierna y tobillo del adversario, sin posibilidad real de jugar el balón", comienza la exposición. "El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. Para el CTA, las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR [con el árbitro Trujillo Suárez al frente] fueron adecuadas", concluye. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El CTA, en cambio, no entró a valorar en este programa un posible penalti de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente, quien ya había disparado a portería cuando recibió el golpe, todavía con 0-0 en el marcador. Munuera Montero no señaló la pena máxima. El Atlético de Madrid había publicado en la mañana de este martes una foto del momento en que Carvajal derribó dentro del área a Llorente, acompañando la instantánea con el mensaje “esperando al programa 26 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros”, junto a un emoticono de unas palomitas.

El Atlético y su revisión del derbi: “Una patada voladora, el clásico piscinazo...”

Después de publicar el derribo de Dani Carvajal a Marcos Llorente “esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Comité de Árbitros (CTA)”, el Atlético de Madrid hizo después su propia revisión del derbi del pasado domingo, en el que apuntó que “la patada voladora” y “empujar en el área rival no” son “falta” y “el clásico ‘piscinazo’ tampoco se penaliza”. “Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada (el CTA consideró en 'Tiempo de Revisión' que las decisiones tomadas en la expulsión de Valverde en el Real Madrid-Atlético de Madrid del pasado domingo fueron acertadas), nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?", se pregunta el club rojiblanco en una serie de mensajes en su cuenta oficial de ‘X’. "Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’”, añade. En su ‘hilo’, comienza con un vídeo de una acción de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone. “La patada voladora. No es falta”, publica el club rojiblanco. Después, una imagen de una caída de Vinicius ante Robin Le Normand. “El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza”, afirma.