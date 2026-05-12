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La reacción de Cristiano Ronaldo tras el error de Bento con Al Nassr: "Gracias..."

La estrella del Al Nassr reaccionó en redes sociales luego de que se les negara el primer título en Arabia por el error de Bento en la última jugada del partido.

  • La reacción de Cristiano Ronaldo tras el error de Bento con Al Nassr: Gracias...

    "¡Atención, nos queda un paso más por dar!", reaccionó en redes sociales CR7

     Johan Raudales
2026-05-12

Un gol en propia puerta de Bento en el minuto 98 le negó la vitoria a Al Nassr en el clásico del fútbol saudí frente al Al-Hilal (1-1) y evitó que el conjunto de Jorge Jesús pudiera cantar el alirón para proclamarse campeón de la Liga Profesional Saudí a falta de dos jornadas, aplazando la consecución del primer título liguero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí.

Un error garrafal en el último suspiro del portero brasileño de Al-Nassr, al que se le escapó un balón aéreo procedente de un saque de banda que acabó introduciéndose en su portería, significó el empate de Al-Hilal en un partido trascendental en la lucha por el campeonato.

Cristiano Ronaldo no pega una: el error que lo privó de ser campeón en Arabia

El cuadro que dirige el italiano Simone Inzaghi se sitúa así como segundo clasificado con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco menos que el conjunto de la estrella lusa, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.

Luego de este resultado, Cristiano Ronaldo no se mostró enojado con su compañero de equipo, Bento, por el gol en propia puerta y reaccionó en redes sociales de manera positiva.

"El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!", dijo en X.

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¿Qué necesita el Al Nassr para ser campeón?

Aunque el empate fue un golpe duro, el Al Nassr sigue siendo el favorito, pero ahora tendrá que esforzarse más:

Distancia de puntos: El Al Nassr le saca 5 puntos de ventaja al Al Hilal.

El partido pendiente: El Al Hilal tiene un partido este fin de semana contra el Neom SC. Si no ganan ese partido, el Al Nassr tendrá el camino más fácil.

La última jornada: Si el Al Hilal gana su partido pendiente, el Al Nassr deberá jugarse el título en la última fecha contra el Damac, un equipo que está luchando por no descender.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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