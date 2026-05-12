La reacción de Cristiano Ronaldo tras el error de Bento con Al Nassr: "Gracias..."

El cuadro que dirige el italiano Simone Inzaghi se sitúa así como segundo clasificado con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco menos que el conjunto de la estrella lusa, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.Luego de este resultado, Cristiano Ronaldo no se mostró enojado con su compañero de equipo, Bento, por el gol en propia puerta y reaccionó en redes sociales de manera positiva."El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!", dijo en X.