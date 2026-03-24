Ganó todo con el Liverpool y anuncia su adiós a través de un vídeo en redes: "Se despidirá en Anfield"

Así lo confirmó el futbolista egipcio con un vídeo publicado en sus redes sociales repasando su trayectoria desde su desembarco en Anfield.

La relación entre Mohamed Salah y el Liverpool ya tiene fecha de caducidad de caducidad: llegará a su fin una vez acabe la presente temporada.

Fichado desde la Roma en el verano de 2017, el egipcio se ha establecido firmemente como uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, ayudando al club a conseguir dos títulos de la Premier League, la Champions League, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA, la FA Cup y dos Copas de la Liga, así como una Community Shield.

Salah hizo 255 goles en 435 partidos estando en el tercer lugar de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de los 'reds', ganando la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones, además de numerosos galardones personales.

"Con mucho por jugar esta temporada, Salah está firmemente centrado en intentar conseguir el mejor final de campaña posible para el Liverpool y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante en el año, cuando se despida de Anfield", indica el comunicado del Liverpool en su página web.