DIEZ estuvo presente: así luce el estadio de Arlington, Texas, para el Mundial 2026

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, fue abierto para los medios de comunicación y Diario DIEZ estuvo presente para ver cómo lucía a menos de un mes del Mundial 2026.
El AT&T Stadium de Arlington será una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y recibirá nueve partidos del torneo, incluyendo un duelo de semifinales y dos encuentros de la Selección Argentina en fase de grupos.
Argentina jugará en el imponente recinto texano frente a Austria y Jordania por el Grupo J, en partidos que podrían marcar el rumbo de la clasificación hacia los octavos de final de la Copa del Mundo.
Ubicado en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, el AT&T Stadium destaca por su moderna infraestructura y por ser uno de los escenarios deportivos más impactantes de Estados Unidos.
El estadio cuenta con una capacidad superior a los 80 mil espectadores, aunque puede ampliarse para grandes eventos, algo habitual en espectáculos deportivos y conciertos internacionales de primer nivel.
Uno de los principales atractivos del recinto es su techo retráctil, una característica que permite adaptar el ambiente según las condiciones climáticas durante los partidos del Mundial 2026.
El calor de Texas en junio y julio será un factor importante durante el torneo, por lo que el sistema de climatización del AT&T Stadium jugará un papel clave para jugadores y aficionados.
Diario DIEZ estuvo presente en la cobertura oficial del evento organizado por FIFA, donde se brindaron detalles de las sedes y la planificación de los partidos para el Mundial 2026.
Inaugurado en 2009, el recinto se convirtió rápidamente en una referencia mundial por su tecnología, comodidad y capacidad para albergar eventos masivos de gran relevancia internacional.
La Selección Argentina tendrá una ventaja logística importante al disputar dos partidos de fase de grupos en el mismo escenario, evitando largos traslados durante la primera etapa del torneo.
Además de los juegos de la Albiceleste, el estadio albergará encuentros de eliminación directa, consolidándose como una de las sedes más activas y exigentes del Mundial organizado por FIFA.
El periodista Gustavo Caballero asistió como corresponsal de Diario DIEZ al evento de FIFA y realizó la cobertura especial desde Arlington, siguiendo cada detalle del histórico anuncio.
La presencia de Diario DIEZ en el AT&T Stadium permitió conocer de cerca la magnitud del recinto y la importancia que tendrá dentro de la organización de la próxima Copa del Mundo.
FIFA considera al AT&T Stadium como una sede estratégica para el Mundial 2026 debido a su capacidad, ubicación, conectividad y experiencia previa en eventos internacionales de alto nivel.
Con nueve partidos confirmados y la presencia de selecciones de primer orden como Argentina, el AT&T Stadium apunta a convertirse en uno de los escenarios más emblemáticos del Mundial 2026.