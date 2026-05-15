Se revela la nueva polémica de Arbeloa: "Conmigo no vas a jugar ningún minuto"

La tensión dentro del vestuario del Real Madrid sigue creciendo y las filtraciones no dejan de aparecer. Luego de que recientemente se revelara un fuerte enfrentamiento entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, ahora nuevas informaciones apuntan directamente hacia Álvaro Arbeloa y su relación con varios jugadores del plantel. Según informó el DIARIO AS, el técnico madridista tuvo un duro cruce con Fran García apenas asumió el cargo en enero. De acuerdo con la publicación, Arbeloa le habría dicho al lateral una frase contundente: “Conmigo no vas a jugar ni un minuto”.

Aunque el futbolista sí terminó teniendo participación en algunos encuentros, la situación habría generado incomodidad dentro del grupo y alimentado aún más el ambiente tenso que se vive en Valdebebas. La polémica no termina ahí. El mismo medio asegura que Arbeloa también protagonizó un encontronazo con Álvaro Carreras después de que el jugador cuestionara una decisión táctica del entrenador. La respuesta del técnico habría sido inmediata: “Sácate tú el carnet de entrenador”.

Estas nuevas revelaciones vuelven a dejar en evidencia el delicado momento interno que atraviesa el Real Madrid. Entre malos resultados, presión mediática y conflictos dentro del camerino, el ambiente en el conjunto blanco parece cada vez más fracturado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE