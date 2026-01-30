Real Madrid va por su revancha: así quedaron definidos los playoffs de la Champions League

El otro representante español en esta eliminatoria, el <b>Atlético de Madrid</b>, víctima en la última jornada del sorprendente <b>Bodo/Glimt </b>en el Metropolitano, se enfrentará al <b>Club</b> <b>Brujas </b>de Bélgica. Sobre el papel, el cuadro de <b>Diego Simeone </b>es claramente favorito, pero el <b>Brujas </b>ha demostrado ser un equipo de plantar cara a cualquiera si mantiene la concentración y no comete fallos atrás y a la vez atrevido en ataque.<b>Borussia Dortmund</b> y <b>Atalanta</b>, que dejaron escapar el Top-8 al perder sus dos últimos partidos, avecinan otro de los grandes duelos de la ronda, en tanto que el <b>Bodo/Glimt</b>, reforzado por sus victorias sobre el <b>Manchester City </b>y el <b>Atlético</b>, encara pletórico este reto histórico con una eliminatoria ante el <b>Inter de Milán</b> en la que no renuncia a nada.