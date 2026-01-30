Real Madrid va por su revancha: así quedaron definidos los playoffs de la Champions League

El sorteo de los playoffs de la Champins League 2025-26 deparó un nuevo duelo Benfica-Real Madrid, en el que los blancos tratarán de tomarse la revancha de la dolorosa derrota en la última jornada de la primera fase, y un duelo francés entre el vigente campeón, el PSG de Luis Enrique, ante Mónaco. Otra vez volverán a verse las caras Benfica y Real Madrid, que encaran esta ronda como un castigo tras dejar pasar la clara opción que tenían de entrar en el Top-8 con un nefasto duelo que concluyó con triunfo luso por 4-2 con el histórico gol sobre la hora del portero Anatoli Trubin que le dio el pase a esta ronda al cuadro de Mourinho.

Mourinho, muy querido por buena parte de la afición blanca, volverá al Santiago Bernabéu y se reencontrará con su 'alumno' Álvaro Arbeloa, al que superó claramente en el partido del pasado miércoles en un duro mazazo para las pretensiones del Real Madrid de evitar esta ronda y acceder directamente a los octavos. La ida se jugará de nuevo en el Estadio Da Luz el 17-18 de febrero y la vuelta en el Bernabéu el 24-25. Ahora el conjunto merengue ya no tiene red. No puede volver a fallar. En el partido de la última jornada de la fase liguera tenía esta opción, aunque era lo que se trataba de evitar. Ahora ya es a vida o muerte. El PSG de Luis Enrique, abocado de nuevo a esta ronda también, se encontrará con el Mónaco. De nuevo un rival francés, como en 2025, en el que se midió al Brest, una de las revelaciones del torneo. Lo liquidó con un 0-3 en la ida y un 7-0 de local como paso inicial a su primer título continental.

El otro representante español en esta eliminatoria, el Atlético de Madrid, víctima en la última jornada del sorprendente Bodo/Glimt en el Metropolitano, se enfrentará al Club Brujas de Bélgica. Sobre el papel, el cuadro de Diego Simeone es claramente favorito, pero el Brujas ha demostrado ser un equipo de plantar cara a cualquiera si mantiene la concentración y no comete fallos atrás y a la vez atrevido en ataque. Borussia Dortmund y Atalanta, que dejaron escapar el Top-8 al perder sus dos últimos partidos, avecinan otro de los grandes duelos de la ronda, en tanto que el Bodo/Glimt, reforzado por sus victorias sobre el Manchester City y el Atlético, encara pletórico este reto histórico con una eliminatoria ante el Inter de Milán en la que no renuncia a nada.

Juventus no se puede fiar lo más mínimo del Galatasaray, que fundamenta sus esperanzas en alcanzar un buen resultado en la ida en Turquía; el Qarabag, otra de las grandes revelaciones del curso, medirá la ambición del Newcastle y Olympiacos, ganador de sus tres últimos duelos continentales, espera aprovechar la irregularidad del Bayer Leverkusen.