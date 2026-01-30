La Europa League también confirma sus enfrentamientos en playoffs: dos duelos estelares

Tras celebrarse el sorteo de los playoffs de la Champions League, fue el turno para conocer los cruces que tendrá la Europa League. El evento deparó dos duelos estelares, <b>Celtic-Stuttgart </b>y <b>Fenerbahce-Nottingham</b>, y el enfrentamiento del <b>Celta </b>con el <b>PAOK </b>griego, al que ya superó en la primera fase.El <b>Celtic</b>, uno de los históricos del continente, ha tenido una fase liguera un tanto irregular, aunque consiguió reaccionar a tiempo y, con un triunfo en la última jornada ante el <b>Utrecht</b>, certificó su continuidad en el torneo.