Ancelotti rompe el silencio y revela por qué no cuenta con Neymar: "No necesito hablar con él"

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que Neymar muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el Santos, pero señaló que no está al 100 % de su condición física y que, por ese motivo, aún no lo puede convocar para la Canarinha."Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades", aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de convocados para los amistosos que Brasil jugará este mes con Francia y Croacia.