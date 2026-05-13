Florentino Pérez: "No quiero tener relación con un club que pagó a los árbitros"

Florentino Pérez volvió a dar declaraciones solo un día después de atacar a la prensa y aseguró este miércoles que la relación con el Barcelona está completamente rota a raíz del caso Negreira, porque no quiere tener relación con un club que habría pagado a los árbitros. "La relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas, quiero que la justicia actúe en un caso de esta gravedad. Nosotros nos enteramos los últimos, pero cuando está en la justicia por el tema fiscal, nosotros nos personamos porque somos los perjudicados", explicó el presidente del Real Madrid en una entrevista en 'LaSexta' junto a Josep Pedrerol.

Respondió al comunicado del Barcelona en el que anunciaba que estudiaría acciones legales: "Haría muy bien en hacerlo si cree que me tiene que demandar. Es una manera de hablar, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace tres años. Es la Inspección de Hacienda la que contempla que ahí puede haber una cosa rara, y el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid". Además, dirigió sus críticas a LaLiga: "LaLiga se persona y no pregunta, luego es cómplice, porque no dice nada, y el presidente del CTA dice que hay que olvidarlo. El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol. Es una corrupción sistémica, dijo el juez instructor. ¿Cómo el Madrid no se va a personar? LaLiga es enemiga del Madrid, que financió un periódico que se llamaba Relevo para meterse con el Madrid y conmigo, y ese periódico perdió 25 millones y produjo una crisis en el grupo propietario". "Durante dos décadas ha pagado el Barcelona, diciendo unas cosas en el juicio que no se corresponde con la realidad. Lo que sí ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero, pero no dice para qué. Para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Dicen que para hacer informes, no existen esos informes. Blanco y en botella", prosiguió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Vamos a presentar la semana que viene a la UEFA toda la documentación de estos años. También la justicia deportiva tiene que actuar. Toda la información que ha pasado en los 20 años que han pagado y en los últimos 10, que no han pagado, pero han seguido los mismos árbitros. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin me dice que estamos en nuestro derecho", sostuvo.

DEFENDIENDO AL MADRID DE LOS CRÍTICOS

Por otro parte, Florentino Pérez dijo que tiene la obligación de meterse con los periodistas para defender a los dueños del Real Madrid, que son los socios. "Yo de meterme con los periodistas también tengo la obligación. Tengo que defender a los dueños del Madrid. Hay que señalar los que son reiteradamente enemigos del Madrid. Desde el punto económico, deportivo y social somos líderes en todo", argumentó el dirigente de 69 años. Comentó las reacciones que despertó su intervención del martes en rueda de prensa: "Yo me quedo a gusto casi siempre. Estoy un poco impresionado de la situación, de una desproporción de críticas que no se corresponden con la realidad. No recibo más que mensajes de felicitación".

"El de ayer es un Florentino herido porque hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos. Lo primero que hay que decir a los periodistas es que digan la verdad. Ayer vimos a un Florentino enfadado con la manipulación de algunos medios de comunicación. Un Florentino harto de esa desestabilización. Es la imagen de una persona que está harta ya de oír estas cosas. Y se lo digo a ellos, a los periodistas", añadió. Florentino también hizo referencia a las acusaciones de machismo: "Esa niña ha escrito y nos ha dicho que me conoce de hace años y lo ha explicado en las televisiones. Me conoce todo el mundo. La pobre estaba levantando la mano y el que daba la palabra no se la daba. ¿Ahora 'esta niña' es despectivo? Se saca todo de madre, y los malos no cejan. Yo veía que los que estaban escribiendo eran periodistas deportivos, y ella no es periodista deportiva". Además, ahondó en las críticas a algunos periodistas: "Me duelen todos los bulos, los personales y los del club, que tiene una salud económica, social y deportiva enorme. Las Copas de Europa no hay nadie que haya conseguido más. Hemos ganado seis en diez años, pero eso parece ser que para algunos es insuficiente. Es una campaña organizada por algunos periodistas".