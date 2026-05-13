Flick tras la caída del Barça: "No vale la pena responderle a Florentino"

Hansi Flick se mostró decepcionado por la quinta derrota que sufrió el Barcelona esta temporada, pese a que ya fue campeón de LaLiga. El conjunto azulgrana cayó contra el Alavés por 1-0 y no podrá cumplir con el objetivo de llegar a los 100 puntos. El técnico alemán fue consultado sobre las polémicas declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y se limitó a decir que "no vale la pena responder".

Partido ante Alavés "Hoy he visto al equipo motivado, ha hecho cosas buenas. Le he dado minutos a los que habían jugado menos: Bernal, Espart... en el primer tiempo controlamos el encuentro, pero ellos luchan por seguir en Primera. Hemos intentado controlar el juego, pero en ataque no hemos estado como otras veces. Queríamos ganar, pero no fue posible. No lograremos la Liga de los 100 puntos". Debut de Álvaro Cortés No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Lo ha hecho muy bien, ha estado bien contra grandes delanteros, le he visto con confianza con la pelota. Le he visto estos meses. Lo da todo en los entrenamientos y merece jugar". Cantera "Los jugadores aman al Barça y quieren jugar aquí, y los entrenadores también quieren estar en el Barcelona. Hay una conexión especial en los jugadores de La Masia, y eso es fantástico". Las palabras de Florentino Pérez "No vale la pena responderle".