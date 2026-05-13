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Revelan el salario de Messi: estos son los futbolistas mejores pagados de la MLS

Estos son los futbolistas mejores pagados de la MLS: ¿cuál es el salario de Lionel Messi? Lo revelan.

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    21. Kevin Denkey - FC Cincinnati: 3.8 millones de dólares por temporada.
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    20. Germán Berterame - Inter Miami: 3.8 millones de dólares.
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    19. Miles Robinson - FC Cincinnati: 3.95 millones de dólares.
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    18. Timo Werner - San José Earthquakes: 4.2 millones.
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    17. Facundo Torres - Austin FC: 4.4 millones.
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    16. Joseph Paintsil - LA Galaxy: 4.5 millones de dólares.
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    15. Evander da Silva - FC Cincinnati: 4.7 millones de dólares.
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    14. Denis Bouanga - LAFC: 4.93 millones de dólares.
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    13. Carles Gil - New England Revolution: 4.95 millones de dólares.
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    12. Aleksey Miranchuk - Atlanta United: 5 millones de dólares.
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    11. Thomas Müller - Vancouver Whitecaps: 5.1 millones de dólares.
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    10. Hany Mukhtar - Nashville SC: 5.4 millones de dólares.
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    9. Jonathan Bamba - Chicago Fire: 5.5 millones de dólares.
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    8. Riqui Puig - LA Galaxy: 5.7 millones de dólares.
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    7. Sam Surridge - Nashville SC: 5.9 millones de dólares.
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    6. Emil Forsberg - New York Red Bulls: 6 millones de dólares.
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    5. Miguel Almirón - Atlanta United: 7.8 millones de dólares.
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    4. Hirving Lozano - San Diego FC: 9.3 millones de dólares.
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    3. Rodrigo De Paul - Inter Miami: 9.6 millones de dólares.
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    2. Heung-min Son - LAFC: 11.1 millones de dólares.
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    Lionel Messi: 28.3 millones de dólares.
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