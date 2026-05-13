Revelan el salario de Messi: estos son los futbolistas mejores pagados de la MLS

Revelan quiénes son los futbolistas mejores pagados de la Major League Soccer de Estados Unidos: ¿cuál es el actual salario de Lionel Messi en el Inter Miami?
21. Kevin Denkey - FC Cincinnati: 3.8 millones de dólares por temporada.
20. Germán Berterame - Inter Miami: 3.8 millones de dólares.
19. Miles Robinson - FC Cincinnati: 3.95 millones de dólares.
18. Timo Werner - San José Earthquakes: 4.2 millones.
17. Facundo Torres - Austin FC: 4.4 millones.
16. Joseph Paintsil - LA Galaxy: 4.5 millones de dólares.
15. Evander da Silva - FC Cincinnati: 4.7 millones de dólares.
14. Denis Bouanga - LAFC: 4.93 millones de dólares.
13. Carles Gil - New England Revolution: 4.95 millones de dólares.
12. Aleksey Miranchuk - Atlanta United: 5 millones de dólares.
11. Thomas Müller - Vancouver Whitecaps: 5.1 millones de dólares.
10. Hany Mukhtar - Nashville SC: 5.4 millones de dólares.
9. Jonathan Bamba - Chicago Fire: 5.5 millones de dólares.
8. Riqui Puig - LA Galaxy: 5.7 millones de dólares.
7. Sam Surridge - Nashville SC: 5.9 millones de dólares.
6. Emil Forsberg - New York Red Bulls: 6 millones de dólares.
5. Miguel Almirón - Atlanta United: 7.8 millones de dólares.
4. Hirving Lozano - San Diego FC: 9.3 millones de dólares.
3. Rodrigo De Paul - Inter Miami: 9.6 millones de dólares.
2. Heung-min Son - LAFC: 11.1 millones de dólares.
Lionel Messi: 28.3 millones de dólares.