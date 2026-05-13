El campeón Barcelona se mide ante Alavés: hora y por dónde ver hoy el partido

liga española

Después del Clásico y de la rúa de los campeones, esto no se detiene. El FC Barcelona, con la euforia que conlleva celebrar una Liga, se enfrenta este miércoles al Alavés en el Estadio de Mendizorroza (1:30 PM por Sky Sports). Los vascos se encuentran en plena lucha por la permanencia y, por ahora, ocupan plaza de descenso directo.

El conjunto azulgrana está llevando a cabo una Liga espectacular. En casa, a falta del partido ante el Betis, los partidos se cuentan por victorias y también es el mejor visitante del campeonato. El siguiente objetivo es la guinda del pastel: los 100 puntos. Con los 91 actuales, dirigidos por Hansi Flick necesitan tres victorias en los últimos tres partidos para conseguir una cifra histórica en el campeonato estatal. Quedan Alavés, Betis y Valencia. Solo el Real Madrid de Mourinho (2011-12) y el Barça de Tito Vilanova (2012-13) han llegado a estos 100 puntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para lograrlo, deberá superar a un Alavés que se encuentra en situación crítica tras el empate ante el Elche. El conjunto de Quique Sánchez Flores necesita ganar para salir de la 19ª posición de la clasificación, la penúltima por la cola. Se espera un estadio completamente lleno. Elche, Mallorca, Levante, Espanyol y Girona se encuentran con 39 puntos. El Alavés tiene 37. La lucha por la salvación está más caliente que nunca. Con todo decidido en lo que respecta a la primera posición, Flick deberá decidir si opta por el once habitual o se decanta por rotaciones y dar descanso tras una temporada cargada de partidos y con el Mundial a la vuelta de la esquina.