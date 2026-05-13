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Barcelona no igualará récord del Madrid: así queda la tabla de LaLiga de España

Alavés derrotó al Barcelona y sale del descenso en la tabla de posiciones de LaLiga de España

Barcelona no igualará récord del Madrid: así queda la tabla de LaLiga de España

Alavés derrotó al Barcelona y sale del descenso en la tabla de posiciones de LaLiga de España

 Johan Raudales
13 de mayo de 2026 a las 15:27

Y luego de coronarse bicampeones el fin de semana ante el Real Madrid, el Barcelona ha caído esta tarde 1-0 ante el Alavés por la fecha 36 de LaLiga de España.

Una derrota que no afectará en su gran temporada, pero que no terminara cumpliendo con el récord de llegar a los 100 puntos, un récord que Hansi Flick deseaba lograr.

Barcelona sufrió su quinta derrota ante Alavés y se olvida de los 100 puntos

El gol de Diabate al 45+1 dejó al Barcelona sin opciones de igualar al Real Madrid de Mourinho (2011/12) y al Barça de Vilanova (2012/13).

Con este resultado, el Barcelona se queda con 91 puntos y se mantiene a 14 del Real Madrid que juega mañana ante Real Oviedo, equipo que ya está descendido de LaLiga de España.

Le siguen Villarreal con 69, Atlético con 66 y Real Betis con 57 en la quinta plaza. Celta de Vigo aspira estar en competencia europeas con 50, al igual que el Getafe que ganó hoy y llegó a los 48 puntos.

Por otro lado, la zona baja de la tabla de posiciones de España se volvió a mover y mandó al Levante de Arriaga a la zona de descenso con 39 puntos mismos que tiene Elche, Mallorca y Girona.

Espanyol, Alavés y Sevilla triunfaron y saltaron varios puestos, pero no se alejaron mucho de la zona baja.

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TABLA DE POSICIONES DE LALIGA DE ESPAÑA

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