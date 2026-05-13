El Inter de Milán tumba a la Lazio y se corona campeón de la Copa de Italia

Apenas 35 minutos duró la final de la Copa de Italia, sentenciada en ese tiempo por el Inter de Milán con los dos goles de Marusic en propia puerta y Lautaro Martínez, entre los errores defensivos del Lazio, para culminar el ‘doblete’ del campeón de la Serie A (0-2). Al Inter le bastó con aprovechar los defectos de su adversario. No necesitó más para llevar la final hacia su terreno con la naturalidad y la superioridad que ya se presuponía la diferencia de nivel en este caso ejercicio entre el conjunto ‘neroazzurro’ y el celeste, el noveno en la liga y el finalista frustrado este miércoles.

La décima Copa de Italia del Inter empezó en el minuto 14. Ya había cabeceado instantes antes Lautaro fuera del marco rival. Un saque de esquina rompió el encuentro, con el desafortunado despeje de Marusic, que se remató contra su propia portería tras un balón peinado por Marcus Thuram. La primera concesión, el primer gol, el primer impulso para el favorito. El segundo surgió de un error de Nuno Tavares, que perdió el balón ante Dumfries, cuyo avance y centro lo remachó a portería vacía Lautaro Martínez para agrandar la diferencia para el Inter, que se sentía cómodo, en ventaja, sin apenas apuros más allá de las tempranas amarillas de Bisseck y Bastoni, dos de sus tres centrales, cuando apenas se había disputado cuarto de hora. No lo aprovechó el Lazio, que nunca desistió. Siempre fue hacia adelante, con la esperanza de reducir una ventaja tan importante en una final, entre el avance del tiempo y las contadas ocasiones, pero sin la pegada que sí demostró su rival. Tan decisiva como es en encuentros tan pendientes de los detalles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE