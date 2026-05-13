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Mientras Real Madrid espera a Mourinho, esta decisión toma Benfica con el técnico

El entrenador portugués ha sido vinculado en los últimos días con Real Madrid, pero la prensa informa la decisión que ha tomado Benfica.

Mientras Real Madrid espera a Mourinho, esta decisión toma Benfica con el técnico

La prensa de España ha informado que Mourinho podría regresar a Real Madrid y ocupar el puesto de Álvaro Arbeloa.
13 de mayo de 2026 a las 11:48

El Benfica habría presentado a José Mourinho una propuesta para renovar su contrato, en medio de los rumores sobre una posible salida del técnico hacia el Real Madrid, según informó este miércoles la prensa deportiva portuguesa.

Según el diario Record, el presidente de las 'águilas', el excentrocampista Rui Costa, planteó a Mourinho una renovación de su contrato con el club lisboeta y está a la espera de una respuesta del entrenador.

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Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato válido hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionen si quieren seguir juntos en 2026-2027.

El lunes, el exentrenador del Real Madrid, Chelsea, Oporto, Manchester United e Inter de Milán, entre otros, dijo que sólo pensará y hablará de su futuro a partir del próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal y esos 10 días estén en vigor.

"Hay un partido contra el Estoril (el sábado, en la próxima jornada) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica. (...) Tranquilos, sólo falta una semana", afirmó.

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El Benfica de Mourinho sigue invicto en la Liga, pero cayó al tercer lugar en el partido más reciente, en el que empató contra el Braga (2-2).

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Agencia EFE

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