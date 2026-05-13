  1. Internacionales
  2.  liga alemana

Neuer se olvida del retiro y firma su nuevo contrato profesional a los 40 años

Neuer renovará un año más con el Bayern, según varios medios alemanes.

Neuer se olvida del retiro y firma su nuevo contrato profesional a los 40 años

Manuel Neuer ya tiene todo listo para firmar un nuevo contrato.

 Kevyn Oseguera
13 de mayo de 2026 a las 10:47

El meta y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por un año más, según informaciones del canal de pago Sky y del diario "Bild".

Florentino lo echa del Real Madrid tras identificar que es el topo del vestuario

Se espera que la firma del nuevo contrato se antes de la última jornada de la Bundesliga en la que el Bayern recibirá al FC Colonia en la Allianz Arena.

El anuncio podría hacerse el mismo sábado, cuando el Bayern recibirá la ensaladera de campeón de la Bundesliga, o el domingo cuando se celebre el título.

Neuer, de 40 años, ha ganado en 13 ocasiones la Bundesliga y 2 veces la Liga de Campeones, con lo que es el jugador más exitoso en la historia del Bayern.

Según los medios, Neuer habría aceptado una rebaja en su sueldo que se estima actualmente en 20 millones de euros anuales.

Arbeloa ratifica lo que duele al Barcelona: "Parece mentira que solo el Madrid"

En principio Neuer deberá seguir siendo el meta titular pero se planea que su suplente y posible sucesor Jonas Urbig tenga más minutos que hasta ahora para potenciar su evolución.Como tercer portero seguirá el veterano Sven Ullreich.

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias

Staff mundialista

Titular Jenny