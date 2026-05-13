Neuer se olvida del retiro y firma su nuevo contrato profesional a los 40 años

El meta y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por un año más, según informaciones del canal de pago Sky y del diario "Bild".

Se espera que la firma del nuevo contrato se antes de la última jornada de la Bundesliga en la que el Bayern recibirá al FC Colonia en la Allianz Arena. El anuncio podría hacerse el mismo sábado, cuando el Bayern recibirá la ensaladera de campeón de la Bundesliga, o el domingo cuando se celebre el título. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Neuer, de 40 años, ha ganado en 13 ocasiones la Bundesliga y 2 veces la Liga de Campeones, con lo que es el jugador más exitoso en la historia del Bayern. Según los medios, Neuer habría aceptado una rebaja en su sueldo que se estima actualmente en 20 millones de euros anuales.