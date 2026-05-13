Arbeloa ratifica lo que duele al Barcelona: "Parece mentira que solo el Madrid"

"Sí, por supuesto. Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Seguro que hay cosas que no sabemos y nos encantaría a todos que se resolviese un caso en el que el número dos del estamento arbitral ha cobrado del fútbol y a todas luces no es legal ni tiene sentido", explicó."Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tienen todos los madridistas y que teníamos antes de conocer el caso. No ha hecho más que reafirmarlo", señaló. También se refirió a otra de las afirmaciones de Florentino Pérez, que convocó elecciones para defender a los socios de los ataques de algunos sectores como la prensa, los ultras y posibles candidatos en la sombra a los que invitó a presentarse a los comicios."Realmente no estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y sus socios. Al Real Madrid se le trata de manera muy diferente que al resto de clubes en el mundo. Somos conscientes de la exigencia del Real Madrid y si este club tiene algo fuerte es sus socios y madridistas. Nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar", declaró.