Luis Enrique va por Julián: los dos jugadores del PSG que ofrece por su fichaje

El Atlético tendrá un mercado de verano bastante movido. Varios nombres están encima de la mesa, tanto de llegadas como de posibles salidas, y uno de ellos es el de Julián Alvarez. De acuerdo con los últimos reportes, el PSG está dispuesto a lanzarse por el argentino.
El equipo parisino tiene músculo financiero para acometer una operación que se iría por encima de los 100 millones de euros.
Los colchoneros ya han comentado que cuentan con Julián, que quiere construir el equipo alrededor de él, pero las cosas podrían cambiar si de verdad el PSG puja por el delantero. El Barcelona también permanece atento a lo que suceda, pero no tiene la economía de los franceses.
Según el diario AS, Luis Enrique considera el fichaje de Julián como algo "prioritario". Además de dinero, el PSG tiene jugadores que gustan al Atlético y podría incluirlos en la operación por el traspaso de la 'Araña'.
Uno de ellos es Kang in-Lee. La citada fuente desveló que Mateu Alemany, director deportivo del Atlético, estuvo en París en enero para hablar sobre el volante coreano. El dirigente no pudo ficharlo porque Luis Enrique no lo dejó salir, pero continúa en la agenda de los colchoneros. Su valor alcanza los 28 millones de euros.
El otro futbolista que sigue Alemany es Gonçalo Ramos, atacante portugués de 24 años. Tiene contrato hasta 2028 y su valor de mercado es de 35 millones de euros. Un '9' que agrada a la dirección deportiva del Atlético y que el PSG quiere colocar en el mercado.
El Atlético quiere que Julián Alvarez siga y también habrá que contar con la opinión del argentino. Los agentes del delantero saben que el PSG va en serio. Y en el fondo aparecen futbolistas como Kang in-Lee y Gonçalo Ramos como alternativas en la operación.