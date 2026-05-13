Messi da revés a Cristiano Ronaldo tras triplete: así va la tabla de máximos de goleadores

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El argentino tuvo una noche espectacular con el Inter Miami y fue la gran figura en la victoria 5-3 sobre FC Cincinnati por la jornada 13 de la MLS.
El capitán de la selección argentina firmó un HAT-TRICK y además repartió una asistencia, siendo decisivo en cada ataque del equipo de Miami. Messi apareció en los momentos importantes y lideró una remontada llena de emoción ante uno de los rivales más fuertes de la Conferencia Este, Cincinnati.
Con sus tres anotaciones, Leo alcanzó la impresionante cifra de 910 goles oficiales en su carrera profesional, una marca histórica que sigue aumentando partido tras partido.
Ahora, el astro rosarino quedó a solamente 90 goles de alcanzar los 1,000 tantos oficiales, una barrera que muy pocos imaginaban posible en el fútbol.
Además, la eterna rivalidad con Cristiano Ronaldo continúa más viva que nunca. Actualmente, el portugués registra 971 goles oficiales, por lo que la diferencia entre ambos quedó reducida a 61 anotaciones. La pelea por terminar como el máximo goleador histórico del fútbol sigue abierta y cada jornada añade un nuevo capítulo a esta histórica competencia.
A sus 38 años, Lionel Messi sigue rompiendo récords, liderando equipos y dejando actuaciones memorables que continúan maravillando al mundo del fútbol.