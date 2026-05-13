Messi da revés a Cristiano Ronaldo tras triplete: así va la tabla de máximos de goleadores

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El argentino tuvo una noche espectacular con el Inter Miami y fue la gran figura en la victoria 5-3 sobre FC Cincinnati por la jornada 13 de la MLS.

El capitán de la selección argentina firmó un HAT-TRICK y además repartió una asistencia, siendo decisivo en cada ataque del equipo de Miami. Messi apareció en los momentos importantes y lideró una remontada llena de emoción ante uno de los rivales más fuertes de la Conferencia Este, Cincinnati.