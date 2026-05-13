Messi hace magia en remontada épica del Inter Miami: anotó triplete y asistió

El primer tanto del partido fue un gol raro para el capitán de las 'Garzas' tras nacer una jugada fortuita terminó cruzando la meta del área rival para poner el 0-1 del partido.

El astro argentino, Leo Messi, se lució con triplete y asistencia en el triunfo 5-3 del Inter Miami ante el Cincinatti por la fecha 13 de la MLS.

Todo arrancó en el minuto 24 con una excepcional asistencia de Rodrigo de Paul. El "7" del Inter Miami mandó un pase a profundidad, dirigido por su puesto a Messi. Sin embargo, en el transcurso de la jugada, la defensa del Cincinnati intentó despejar y el balón le rebotó al argentino.

Pero el festejo del gol no le duró mucho a las Garzas, ya que en el 41', Kévin Denkey anotaba el tanto del empate en el TQL Stadium. Con estos tantos, el Cincinnati se fue al descanso empatando 1-1.

El partido tuvo una ráfaga de goles en el complemento. Pavel Bucha (49') le daba vuelta al marcador y Lionel Messi respondió con otro tanto para el 2-2: el argentino apareció en el corazón del área y cerró una linda jugada combinada de su equipo.

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El argentino no bajó los brazos ante la amenaza del Cincinnati y en el 89' selló su triplete: Silvetti lo asistió y Lionel Messi solo apareció para cerrar la jugada y el 3-5 a favor del Inter Miami en la MLS.