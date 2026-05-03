Jugador del Inter Miami revela qué les dijo Messi en el vestuario tras dura derrota: "Habló y nos soltó un buen..."

Tras el partido, caras largas de los futbolistas del<b> Inter Miami</b> y un <b>Messi </b>que se marchó solo al vestuario, intentando comprender como se dejaron remonatar un marcador tan amplio de local.El defensor <b>Ian Fray</b> atendió a los medios de comunicación en la zona mixta una vez finalizado el compromiso y desveló lo que el argentino les dijo en el camerino. "Nuestro capitán habló y nos soltó un buen discurso. Nos animó para el próximo partido y dijo que esto es inaceptable. Todos coincidimos: no debe repetirse", explicó el zaguero estadounidense de las 'Garzas'.