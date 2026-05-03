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Jugador del Inter Miami revela qué les dijo Messi en el vestuario tras dura derrota: "Habló y nos soltó un buen..."

El conjunto rosa se dejó remontar un 3-0 frente al Orlando City por la fecha 11 de la MLS 2026.

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2026-05-03

Mucho daño le hizo al Inter Miami la dolorosa derrota en su estadio ante el Orlando City en el derbi de Florida por 3-4, después de haber ido por delante en el marcador con un claro 3-0.

Leo Messi marcó un tanto, el tercero, y dio una asistencia en el segundo. Además tuvo otras dos grandes ocasiones. Pero no fue suficiente para evitar la debacle, que se consumó en el minuto 93 y que tuvo como protagonista a Ojeda, quien hizo hat-trick, los primeros de Orlando.

Messi llegó a los 906 goles, pero al Inter Miami sufre una tremenda remontada del Orlando City

Tras el partido, caras largas de los futbolistas del Inter Miami y un Messi que se marchó solo al vestuario, intentando comprender como se dejaron remonatar un marcador tan amplio de local.

El defensor Ian Fray atendió a los medios de comunicación en la zona mixta una vez finalizado el compromiso y desveló lo que el argentino les dijo en el camerino.

"Nuestro capitán habló y nos soltó un buen discurso. Nos animó para el próximo partido y dijo que esto es inaceptable. Todos coincidimos: no debe repetirse", explicó el zaguero estadounidense de las 'Garzas'.

Con esta caída, el Inter Miami se quedó en el tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS con 19 puntos luego de 11 jornadas disputadas, un grupo que lidera el Nashville de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta con 23 unidades.

La próxima cita para Messi y compañía será visitar el campo del Toronto el sábado a partir de las 11:00 AM, horas de Honduras.

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Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
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