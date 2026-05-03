Jugador del Inter Miami revela qué les dijo Messi en el vestuario tras dura derrota: "Habló y nos soltó un buen..."

Mucho daño le hizo al Inter Miami la dolorosa derrota en su estadio ante el Orlando City en el derbi de Florida por 3-4, después de haber ido por delante en el marcador con un claro 3-0. Leo Messi marcó un tanto, el tercero, y dio una asistencia en el segundo. Además tuvo otras dos grandes ocasiones. Pero no fue suficiente para evitar la debacle, que se consumó en el minuto 93 y que tuvo como protagonista a Ojeda, quien hizo hat-trick, los primeros de Orlando.

Tras el partido, caras largas de los futbolistas del Inter Miami y un Messi que se marchó solo al vestuario, intentando comprender como se dejaron remonatar un marcador tan amplio de local. El defensor Ian Fray atendió a los medios de comunicación en la zona mixta una vez finalizado el compromiso y desveló lo que el argentino les dijo en el camerino. "Nuestro capitán habló y nos soltó un buen discurso. Nos animó para el próximo partido y dijo que esto es inaceptable. Todos coincidimos: no debe repetirse", explicó el zaguero estadounidense de las 'Garzas'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE