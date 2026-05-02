Messi llegó a los 906 goles, pero al Inter Miami sufre una tremenda remontada del Orlando City

Porque el Inter Miami tuvo un profundo bajón físico en la reanudación y el Orlando sumó llegada tras llegada, hasta alimentar una remontada que parecía imposible.Ojeda firmó su doblete personal en el 68 con un potente disparo raso de zurda y perdonó el empate ante la salida de St. Claire. En el 78, Maximiliano Falcón provocó un penalti evitable en una acción a balón parado y Ojeda transformó con seguridad para el 3-3.El argentino completó su triplete en la MLS, en la que había anotado cuatro goles en diez partidos hasta ahora.El Inter Miami intentó reaccionar tras el 3-3, pero no tuvo fuerzas y dejó espacios al contragolpe en los que Orlando ahondó. En el 93, Ojeda dejó pasar un pase vertical, al estar en fuera de juego, y habilitó a su compañero Tyrese Spicer, que sentenció a St. Claire para el definitivo 4-3.Orlando, que espera a Antoine Griezmann después del Mundial, se dio una alegría y es ahora antepenúltimo en el Este.El Inter Miami bajó a la tercera plaza y podría ser superado por el Chicago Fire, cuarto.