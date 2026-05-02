Messi llegó a los 906 goles, pero al Inter Miami sufre una tremenda remontada del Orlando City

Orlando City, con triplete del argentino Martín Ojeda, remontó este sábado un 0-3 y triunfó por 4-3 sobre un Inter Miami que sigue sin poder ganar en su nuevo campo, el NU Stadium, en el partido 100 de Leo Messi con el conjunto del sur de Florida. Tras estrenar su nuevo estadio con tres empates, 2-2 con Austin y New York Red Bulls y 1-1 con New England Revolution, el Inter Miami volvió a fallar en casa, esta vez con un durísimo bajón físico y mental tras dominar la primera mitad.

Messi anotó un gol y dio una asistencia en los primeros 45 minutos, en los que también pudo meter dos dianas más, de no toparse con la gran noche del meta canadiense Maxime Crepeau. El público del NU Stadium ese preparaba para una fiesta de fútbol en el fin de semana en el que Miami también acoge el GP de Fórmula 1, y todo había empezado de la mejor manera. Ian Fray adelantó de cabeza al Inter Miami a los cuatro minutos. Messi asistió a Telasco Segovia para el 2-0 en el 25 y anotó nueve minutos después un golazo de zurda para el 3-0. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Inter Miami tenía el partido bajo control, pero antes del descanso Ojeda sorprendió al portero Dayne St. Claire con el 1-3. Esa diana cortó el ritmo del Inter Miami y las cosas empeoraron tras el descanso.