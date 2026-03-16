Daniel Otero, presidente de Marathón, estalla tras convocatoria: "Son represalias"

El presidente del <b>Marathón, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/daniel-otero-reacciona-convocatoria-honduras-ausencia-futbolistas-marathon-AJ29757304" target="_blank">Daniel Otero</a>, </b>explotó contra los federativos tras la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-primera-convocatoria-jose-molina-seleccion-de-honduras-frente-peru-EJ29756266" target="_blank">primera convocatoria</a></b> del técnico <b>Francisco Molina</b> para el amistoso entre<b> Selección de Honduras de fútbol y Selección de Perú</b> de fútbol en <b>Estadio Municipal de Butarque, en Leganés, España.</b>En charla con <b>DIARIO DIEZ,</b> el dirigente verdolaga cuestionó duramente que ningún futbolista del club sampedrano fuera tomado en cuenta para el partido, asegurando que la decisión es una “represalia” contra la institución y advirtiendo que quienes elaboraron la lista están dejando mal parado al fútbol hondureño.