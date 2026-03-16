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Daniel Otero, presidente de Marathón, estalla tras convocatoria: "Son represalias"

El mandamás del Monstruo Verde mencionó no está para nada contento con la convocatoria de José Francisco Molina.

  • Daniel Otero, presidente de Marathón, estalla tras convocatoria: Son represalias

    Daniel Otero no se anduvo con rodeos al momento de hablar de la primera convocatoria de José Molina con la Selección de Honduras.
2026-03-16

El presidente del Marathón, Daniel Otero, explotó contra los federativos tras la primera convocatoria del técnico Francisco Molina para el amistoso entre Selección de Honduras de fútbol y Selección de Perú de fútbol en Estadio Municipal de Butarque, en Leganés, España.

En charla con DIARIO DIEZ, el dirigente verdolaga cuestionó duramente que ningún futbolista del club sampedrano fuera tomado en cuenta para el partido, asegurando que la decisión es una “represalia” contra la institución y advirtiendo que quienes elaboraron la lista están dejando mal parado al fútbol hondureño.

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LA ENTREVISTA

Daniel Otero, ya una nueva convocatoria se dio ahora bajo el mando de un cuerpo técnico español europeo y Marathón se quedó al margen, así como años atrás

Sí, bueno, recibimos la noticia. Tal vez no una sorpresa, porque ya nos esperábamos una represalia de este tipo. Lastimosamente quien pierde es el fútbol hondureño, no necesariamente Marathón.

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Sin decir palabras, expresó una molestia en X sobre la convocatoria

No sé si es molestia. Lo que evidentemente es que quien realizó la convocatoria, un par de payasos que aparecen ahí, o dan a entender o uno asume que tomaron la decisión, porque ellos solo ejecutan las órdenes que vienen de arriba. Entonces, al tener tan poco tiempo de conocer el ruedo local, cree que más que todo se les hizo la convocatoria. Sí, es que vamos a ver, yo dije ahí en tu medio anteriormente que ellos se habían ganado la lotería. Realmente a mí no me engañan. No tienen ningún prestigio en juego.

Realmente que me digan a mí que Alexy Vega y que Chuy Pérez no merecen entrar en la expedición nacional, vamos, los que quedan en ridículo son ellos, no nosotros. Los que se afectan son ellos. Pero bueno, así de mal está el fútbol hondureño y ahorita ellos han empezado a sembrar lo que más adelante van a cosechar. Y lastimosamente para nosotros van a ser más fracasos.

¿Represalias contra Marathón, contra Daniel Otero, creen que hayan sido de esta parte, desde arriba?

Sí, claro, son represalias contra la institución (Marathón). Siempre han sido así. Y lastimosamente, si bien es cierto como equipo no estamos en nuestro mejor nivel ahorita, pero que dos de los mejores cinco volantes del fútbol hondureño no sean llamados, en el caso de Vega y de Pérez, habla por sí solo.

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Hablábamos de represalias contra la institución. ¿Cree que es más contra la institución o contra tal vez las cosas que usted les ha dicho de frente a ellos?

Las dos cosas, no puede separar una de la otra. Yo soy el presidente de la institución y lo que yo digo no solamente lo digo a título personal, sino que lo digo como presidente del equipo de fútbol más antiguo del fútbol hondureño. Si ellos quieren seguir así, pues así vamos a seguir. Y la verdad que nosotros no vamos a parar hasta que el fútbol hondureño cambie, hasta que Honduras vuelva a otro mundial, y lastimosamente con este par de títeres ahí cada vez se ve más lejos.

Ahora bien, Daniel, el cuerpo técnico se reunió, creo que con usted no fue, pero sí con Lavallén hace unos días

Sí, se reunieron con el cuerpo técnico nuestro, con el vicepresidente deportivo, pero yo no estuve ahí. Yo opté por no perder mi tiempo con ellos y hoy me dan la razón. Reunirme con ellos era una pérdida de tiempo.

¿Les expresaron qué fue lo que hablaron? ¿De repente no les dijeron que iban a estar en apoyo, que iban a hacer una comunión entre todos los equipos de la liga, algo así?

Sí, pero las palabras hay que tomarlas de donde vienen. Yo de parte de ellos no espero nada, solo fracasos, lastimosamente.

Entonces, si no les da oportunidades de recibir convocatorias a futuro, Daniel, ¿qué se espera de Marathón? ¿Qué actuarían a hacer?

No, absolutamente nada. Ellos son los dueños del fútbol hondureño. Solo necesitan mantener contentos a 19 personas para seguir gobernando el fútbol que desborda pasiones a 11 millones de hondureños. 19 personas contra 11 millones de hondureños. Lastimosamente así de balanceada está la ecuación.

¿Podríamos esperar que al ser esto un amistoso solo quieren ver futbolistas y tal vez ya conocen de las cualidades de Vega y Chuy y por eso no los llamaron?

No, no, no. Ahí estás equivocado. Se llama a lo mejor y ellos consideran que... La verdad es que no creo que la lista la hagan ellos. Así de sencillo te lo pongo. Esos son unos títeres.

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¿Quiénes son jugadores de selección en Marathón?

Bueno, hay muchos, hay muchos. Ellos mismos habían bloqueado a Alexy Vega, a Carlos Pérez,Odín Ramos y a Isaac Castillo.

¿Y esos cuatro jugadores, ninguno, verdad?

Ninguno, así es, ninguno. Entonces ni modo, si son felices ellos, ¿qué vamos a hacer?

¿Mensaje que se le mande al pueblo verdolaga ante todo esto?

Que no nos hagamos un nudo. Que ya sabemos futbolísticamente dónde están nuestros enemigos.

Usted dio muchas vueltas en las redes, dio mucho revolú el mensaje que mandó Isaac Castillo a la afición, de repente que lo critica. ¿Por qué siempre yo? ¿Qué opinión le merece usted como presidente esa acción?

Yo creo que los jugadores están en su derecho de tener libertad en sus ideas y de disfrutar cuando juegan. No hay que darle mayor énfasis a esas cosas.

¿Será que hay muchas críticas sobre los dos, Isaac y Odín?

No, no creo. Es más del momento. Ahorita lo importante es hablar sobre el atropello que como institución una vez más recibimos. Pero si creen que con eso nos van a callar, créanme que más bien redoblaremos esfuerzos y los criticaremos más fuerte. Que recen que vengan buenos resultados, porque si siguen con malos resultados, que se atengan a las consecuencias

¿Qué se espera?

Que se atengan a las consecuencias, porque el fútbol hondureño no puede seguir así. La gente se va a enervar y va a ir a buscar a los responsables. Es que ya no podemos, ya son 13 años de fracasos. O sea, alguien tiene que dar la cara y la cabeza de alguien tiene que volar pronto. Y la mía no va a ser.

El tema es que no hay una oposición para que hayan cambios

Los grandes cambios vienen del pueblo siempre. Que sigan jugando con el pueblo y van a ver. O sea, el vaso, por muy grande que sea, eventualmente rebalsa.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
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