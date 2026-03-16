Raúl Cáceres elogia al Platense y se refiere a la crisis que vive el Victoria: "La presión era dura"

El <b>Platense</b> respiró en esta jornada 12 del<b> torneo Clausura 2026</b> tras vencer por 2-3 al Victoria en el <b>Estadio Ceibeño. El "Tiburón"</b> volvió al triunfo y tras el final del partido su entrenador,<b> Raúl Cáceres,</b> valoró el trabajo de su equipo y explicó el trabajo realizado para tumbar a la Jaiba Brava.El estratega aseveró que se trató de un análisis a su rival, mismo que le dio resultado para llevarse los tres puntos de<b> La Ceiba</b>. En la misma línea, resaltó los goles realizados por <b>Sebastián Espinoza, Carlos Castellanos y Daniel Carter Bodden, </b>con el triplete de asistencias de <b>Solani Solano</b>.Asimismo, valoró lo hecho por su rival que protagonizó un mejor segundo tiempo y recordó el nivel que han demostrado varios tramos del <b>Clausura 2026 </b>bajo el mando de <b>Hernán "La Tota" Medina</b>: "Este equipo en cualquier momento resurge".